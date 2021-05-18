司法防疫首例　北檢啟動居家辦公「檢察官分2組輪流到署」

▲台北地檢署為加強防疫，17日起在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情逐日發展，法務部17日晚間發布新聞稿，授權三級警戒區內的所屬機關首長，可決定啟動居家辦公等防疫措施，台北地檢署18日由各科室主管開會後，決定從19日開始，檢察官、書記官，以及所有科室人員，都拆成2組，輪流到署上班4天，這項創下司法首例的分流居家辦公，暫定施行到28日為止。

北檢偵辦案件的質與量在全國數一數二，有天下第一署之稱，加上同棟司法新廈的鄰居台北地院，每天光是上班公務員就數百人，出入的當事人、司法警察、律師等也有上千人，但因為位置緊鄰萬華區，在這波社區感染疫情中，北檢相關應變的措施一直受到法界關注。

從指揮中心在周末宣布雙北疫情進入三級警戒當天，北檢檢察長林邦樑與相關主管開會研議後，率先宣布暫緩後續庭期，連定讞人犯報到入監作業也取消，17日上班後，也密集開會研究分流、分區、分組上班的各種因應作為。

法務部17日晚間發布新聞稿，「三級警戒區之本部暨所屬機關，得經首長同意啟動居家辦公，遏阻疫情蔓延」，首當其衝的北檢立刻檢視先前的對策方案，18日召集相關主任檢察官以及主管開會後，決定將全署人力分成一半，1半到署上班，另1半則居家辦公，4天後對調輪流，新措施預計從19日開始，施行到28日為止的8個上班天。

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