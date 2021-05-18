新冠有藥醫！「清冠一號」緊急授權　擬中醫師可赴檢疫所治輕症者

▲中藥「清冠一號」未來將用於新冠肺炎治療。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張乃文／綜合報導

台灣本土疫情升溫，等待疫苗的同時，新冠肺炎用藥也持續受到關注，而國內所研發的抗疫中藥「清冠一號」，在歐美國家熱銷，衛福部也緊急授權，最快本週可核發臨時藥品許可證。對此中醫師全聯會也發布新聞稿說明，近日衛生福利部已同意核予臨時藥證，但清冠一號是中醫師處方用藥不得私售，民眾須至中醫院所經醫師診斷後取藥。

中醫師全聯會在新聞稿中提到，清冠一號是由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，已確定能有效治療新冠肺炎。而近日衛生福利部已同意核發臨時藥證，供取得專利授權的國內藥廠在疫情期間申請製造清冠一號。

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但中醫師全聯會強調，清冠一號屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，「民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥」，以免誤服不當藥物而受害，業者若自行販售清冠一號處方予民眾，已違反藥事法並涉犯密醫等罪，敬請遵守法律。

中醫師全聯會提醒，疫情期間，請民眾遵守政府醫療分級分流等管制措施，特別是確實配戴口罩、避免群聚或外出、配合實聯制政策，若有身體不適狀況，請儘速配戴口罩就醫。未來建議中重症病人由醫院收治於負壓隔離病房，輕症者至檢疫所留觀；中醫師可依政府指示赴檢疫所進行診療，以及至收治住院的醫院會診。

中醫師全聯會說明，基層診所部分，可以提供免疫調理等中醫服務，至於新冠肺炎確診者，仍須依政府醫療分級措施診斷治療。