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台南防疫增強量能　43家業者參與防疫旅館招募會

▲為鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，台南市觀光旅遊局於18日於台南維悅酒店舉行防疫旅館招募說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，台南市觀光旅遊局於18日於台南維悅酒店舉行防疫旅館招募說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，台南市觀光旅遊局於18日於台南維悅酒店舉行防疫旅館招募說明會，邀請台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及43家（1574房）業者參與。

因應疫情急速升溫，台南市長黃偉哲5月15日晚上宣布台南市進入準3級防疫狀態，並即刻指示觀光旅遊局及衛生局用最嚴謹態度做最萬全準備，不僅調整更新旅宿防疫措施，除了戴口罩及維持社交距離，也加強宣導其他旅宿防疫措施，如：旅客一律落實實聯名制、工作人員自主健康管理、客房及公共區域清潔落實標準作業程序。也因應近期防疫旅館需求增加可能，更辦理防疫旅館招募說明會，務必使臺南市市民獲得一個安全居住的生活環境。

▲為鼓勵旅宿業者加入防疫旅館行列，台南市觀光旅遊局於18日於台南維悅酒店舉行防疫旅館招募說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局及衛生局於防疫旅館招募說明會中，說明申請作業流程、防疫旅館市場分析、及政府提供相關補助情形，目前交通部觀光局已通知防疫旅館補助案時間延至2021年12月底，補助金額由原800元調升至1000元，並請現有之防疫旅館經驗分享實務上的運作，讓業者對防疫旅館有更正確的認識，誠摯邀請有意做防疫旅館業者一起投入防疫行列，共同提升防疫量能。

觀光旅遊局郭貞慧局長呼籲相關業者，為防止隱形傳染鍊，請市民及旅客落實全程配戴口罩、勤消毒、保持社交距離及實聯名制資料填寫，另欲享用台南美食，建議盡可能以外帶方式回住宿場所再行享用，在這疫情嚴峻時刻，願大家都能做市府強而有力的後盾，一起戰勝疫情。

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