超前部署！台南35間地區醫院本周完成「清零」　設37區戶外篩檢站

▲台南市長黃偉哲指出，除規劃在37區衛生所設立戶外篩檢站，全市35間地區醫院進行「清零工作」，110床負壓病床將清空防疫，並宣布部立台南醫院為COVID-19專責醫院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台新冠肺炎大爆發，台南市長黃偉哲18日上午指出，台南防疫超前部署，除在37區衛生所設立戶外篩檢站，呼籲台南市民，若不是急迫的重大疾病，到5月底暫時不要到醫院住院，全市35間地區醫院正進行「清零工作」，預計本周完成，110床負壓病床將清空防疫，並宣布部立台南醫院為COVID-19專責醫院。

黃偉哲18日上午與副市長趙卿惠、衛生局長許以霖召開防疫記者會，台南市長黃偉哲表示，目前台南市進入準3級防疫狀態，聽從中央流行疫情指揮中心指示之餘，也要超前部署，17日市府與台南市各大醫院院長及指揮中心南部指揮官莊銀清教授進行視訊會議，達成幾項結論，其一，醫院清零，其二，部立台南醫院作為COVID-19專責醫院，再者，漸漸釋出負壓隔離病床，將醫院量能提升至最大來收治COVID-19確診病患，台南將全力以赴進行防疫。

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黃偉哲說，「這個清零計畫是中央的要求，只是我們跑的比中央快一點，這其實高風險低風險往往在一線之隔，像高雄17日晚上突然爆發的仁惠醫院、那整個醫院都清空了，到底有多少這個可能的潛在的確診案例，我們不知道，所以台南寧可提早清零，然後讓醫院淨空到醫院確保乾淨，從過去部桃的經驗，到和平醫院的經驗，到其他醫療院所的經驗就就知道，如果不先清零的話，到時候院內有隱形的傳播鏈再傳播，結果我們醫院還是繼續收治病人，這樣子反而造成醫院的院內大感染，這反而是不利的。」

「像奇美跟成大已經幾乎完成清零了，就是現在奇美跟成大，他們院內的人都已經是沒有感染的，那他們將來在收治其他的病人也比較可以確保不會發生院內感染，那其他的市立醫院還有部立醫院，還有其他醫院，也陸陸續續正在進行中，預計35家本周內完成。正在進行中的過程中，難免擔心試劑不夠，那市府就花500萬元緊急採購，那確保這個這個量能讓醫院可以做好自身的防護，因為醫院不能垮，醫院自身的防護防護好了，他才有這個能量去收治去整治病人。」

衛生局長許以霖指出，「清零」不是把醫院清空，清零是說，醫院的病患、醫院的環境整個是乾淨的，沒有確診在裡面，所以清零計畫是讓醫院裡面是這個環境是清潔的、乾淨的，沒有污染源的。

黃偉哲進一步指出，醫院清零部分，成大跟奇美已經做接近完成了，其他的36家醫院也陸陸續續在做，預計本周內完成，部立台南醫院作為COVID-19的專責醫院，裡面的住院病患會慢慢慢清空。

黃偉哲請市民朋友們，在5月底之前，如果沒有極重大級或急症，要住院開刀的，希望共體時艱，把這個醫院量能保留給防疫。目前為止，台南有負壓病床有110床，因現在有一些占床的狀態，也會慢慢清空出來，來收治COVID-19的確診的病患。



黃偉哲呼籲民眾落實防疫，在5月28日之前，避免不必要的移動、活動或集會，且外出時應全程配戴口罩。

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