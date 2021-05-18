萬華某洗腎中心私自幫患者快篩　吳沛憶爆：陽性竟沒通報衛生局

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員吳沛憶接獲陳情，有洗腎者家屬表示，萬華某個民間洗腎中心私自幫民眾做新冠肺炎快篩，結果他和幾位患者快篩呈陽性，卻被自行放回家，且沒有通報給衛生局。對此，北市衛生局指出，目前還在了解中，會跟中央確認該機構使用快篩的適當性。

吳沛憶18日表示，17日晚間接獲一件陳情，連夜通報給北市府，有萬華某個民間洗腎中心私自幫民眾做新冠肺炎快篩，洗腎者家屬轉述，跟他同行還有幾位患者快篩結果也呈陽性，洗腎中心都是請他們自行回家，直到吳沛憶打電話，才發現他們從來沒有通報衛生局。

「我聽到嚇呆了，診所營業時間是早上7點，我連夜一直打電話通報！」吳沛憶強調，從17日到18日，北市府都說還在調查中，並讓診所消毒完畢繼續營業。

吳沛憶質疑，洗腎中心未經核准不得幫民眾快篩，診所從哪時開始私自執行快篩？該診所到底私自篩了多少個案？多少案呈陽性沒有通報衛生局？在該診所被篩出陽性者，診所有沒有安排去做PCR？重症者有沒有通報去檢疫，為什麼民眾說診所都只叫回家休息？到底台北現在還有多少民間機構私自幫民眾快篩沒通報？

吳沛憶痛批，衛生局到現在一問三不知，此時此刻還讓洗腎中心繼續營業，真的太離譜，防疫破口誰都無法承擔，受傷害永遠是社區，在調查清楚上述問題前應該立即停業，「拜託，不要輕忽釀大禍！」

對此，北市衛生局表示，確實有接到訊息說台北市某洗腎中心私下進行快篩，目前還在了解中，之後也會與中央確認該機構快篩使用的適當性。過去該機構沒有將快篩陽性結果通報至衛生局，但只要醫師懷疑有疑似個案就可通報。