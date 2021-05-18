基隆七堵南興市場即日起休市　林右昌曝崁仔頂漁市戴口罩現況

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，基隆市長市長林右昌18日上午公布最新的確診者活動史，其中一位女性確診者在5月上旬，幾乎每日前往七堵南興市場採買，市府已下令七堵南興市場即日起休市到5月30日。

18日上午的記者會中，林右昌公布幾名確診者經過疫調後的活動史，其中（案2089）是50多歲的女性，與萬華群聚案確診者有密切接觸，已在17日晚間確診，她在5月2日至16日期間，除了13日之外，每天早上7至8時都會前往七堵南興市場採買，因此市府已經緊急通知市場管委會及攤商，自18日中午12時起，停市到5月30日0時，同時也呼籲這段期間前往市場買菜的民眾，注意自己的健康狀況。

▲▼基隆崁仔頂魚市。

林右昌說，市府已宣布，不管是室內或戶外都要戴口罩，市府產發處跟警察局警員在18日凌晨也編組前往崁仔頂漁市進行宣導跟巡查，發現絕大多數民眾都有戴口罩，只有少數一兩位沒有戴，如果在宣導過後仍不願配合，就會依「傳染病防治法」處以3千到1萬5千元的罰款。

針對外界動輒要求這邊要封、那邊要關，林右昌說，民眾生活需要很多機制配合，大家要採買、飲食，還有很多民生需求，整個城市的民生基本運作必須要維持，全部都封的時候，大家的基本生活沒辦法維持。

林右昌強調，當前還是要加強相關防疫工作，防疫工作需要大家來配合，如果大家自私、只想著自己的方便，那壓力就會比較大一點，他也再次呼籲大家一起做好防疫工作、守護基隆。

▲▼基隆仁愛市場。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／新北金山「五泰實業」1女員工確診 母親節有到萬華某餐廳用餐

快訊／基隆2確診足跡曝 男高中生去過卡牌店、福勝亭、麥當勞

快訊／金包里老街「金山鴨肉」暫停營業 市場慘況長這樣

快訊／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診 基隆第2例本土