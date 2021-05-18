疫情升溫焦慮纏身　南投縣衛生局提供免費心理諮商服務

▲疫情升溫焦慮纏身，南投縣衛生局提供心理諮商服務。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情升溫，舉國關注疫情變化的同時，民眾的心理易生焦躁不安、情緒反應較為劇烈；南投縣衛生局呼籲民眾在疫情下保持良好精神心理健康，特別是保持資訊清晰、不接收謠言和讓自己焦慮不適的新聞，並與親友遠距聯繫、維持正常的居家作息。

衛生局建議民眾，只透過值得信賴的官方來源來更新疫情資訊，如中央流行疫情指揮中心、衛生福利部、疾管家官方LINE，不應聽信或散佈未經證實的謠言，並減少收聽、收看過多會讓自己感到焦慮不舒服的新聞。

此外，應時常以電話、視訊或電子郵件等遠距通訊方式，與親朋好友保持聯絡，維持飲食營養均衡、工作睡眠作息正常、適度運動等健康生活方式；除了保持社交距離保護自己，也同時保有同理心。

南投衛生局提醒，若民眾心理、情緒上出現急性壓力反應，可撥打全國安心專線「1925（依舊愛我）」，另有預約制「免費心理諮商」服務，請撥打13鄉鎮市衛生所電話或至衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/forum/post3.aspx?aid=51）線上預約「免費心理諮商」服務，專業心理師將駐點服務，指導舒緩焦慮、調適身心，減少不必要的心理負擔，也能照顧自己和家人的心理。



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