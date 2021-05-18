高嘉瑜怒轟台北停電9成在內湖　遭同黨出征：有她還需要敵人？

記者黃翊婷／綜合報導

全台17日晚間再度陷入分區輪流停電，民進黨立委高嘉瑜氣得在臉書PO文砲轟，台北停電名單9成都在內湖，沒想到卻遭同黨籍、桃園市前議員王浩宇留言出征，甚至PO文反酸，「有這種立委，還需要敵人嗎？」

▲高嘉瑜不滿台北輪流停電名單中大多數都位於內湖。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

由於北北區第一輪停電名單中，大多數都在內湖區，讓「港湖女神」高嘉瑜相當不滿，17日晚間氣得在臉書PO文砲轟，「內湖人好欺負嗎？為何北北區第一輪停電名單幾乎9成都在內湖？上次是人為疏失！這次又是為什麼？台電還有什麼藉口？當內湖人塑膠嗎？人為疏失一再發生？台電董事長該下台了！」

不過，這篇文章一公開，底下網友們的討論卻很兩極，有人認同高嘉瑜的想法，也有人覺得輪流停電是「人人有份」的事，還有人調侃她又調皮了，小心被出征。沒想到竟然真的引來同黨籍的王浩宇留言出征。

▲王浩宇在高嘉瑜的臉書文章底下留言。

王浩宇隨後也在個人臉書連續PO出兩篇文章反酸高嘉瑜，「有這種立委，還需要敵人嗎？」這次停電至少綜合4個原因，第一個原因是這時候並非用電尖峰，台電安排歲修，所以很多電廠無法及時發電；第二是缺水，水力發電補不上；第三是核三廠、興達電廠出狀況；第四是民眾為防疫都待在家中，各自打開冷氣，導致用電量創下歷史新高。

「內湖人停電好無辜？妳內湖有在發電嗎？」王浩宇認為高嘉瑜是為了討好憤怒的民眾，而跟著國民黨亂罵，還讓核終（核能流言終結者）撿到槍抹黑政府，「這樣的委員真的好棒棒」，由於台北市是台灣家戶平均用電最高的城市之一，結果用的電卻是新北、桃園、台中、高雄供應的，「那南部人發電還得停電，不是更無辜？」

▼王浩宇在個人臉書的PO文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）