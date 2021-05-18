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台北停電名單「9成在內湖」　高嘉瑜爆氣：把內湖人當塑膠嗎

▲17日晚間台電再度全台分區供電，市府站到信義商圈部分停電但商家電力無虞，卻受到疫情衝擊商業區幾無人潮。（圖／記者張君豪攝）

▲17日晚間台電再度全台分區供電。（圖／記者張君豪攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄興達電廠1號機17日下午鍋爐燃燒系統模組故障造成全台電量仍不足，為維持電力供需平衡，台電公司自20時50分起緊急執行分區輪流停電，不過由於北北區第一輪停電名單內，內湖區佔了多數，讓「港湖女神」高嘉瑜相當不滿，怒批「是把內湖人當塑膠嗎」？

 民進黨立委高嘉瑜17日晚間在臉書發文砲轟，「內湖人好欺負嗎？為何北北區第一輪停電名單幾乎9成都在內湖？上次是人為疏失！這次又是為什麼？台電還有什麼藉口？當內湖人塑膠嗎？人為疏失一再發生？台電董事長該下台了！」

文章曝光後，不少網友也紛紛留言，「不是有去五金行買保謢開關了嗎」、「台電每次都被政府拿出來擋也很無辜」、「支持三接，北部的電北部自己發」、「現在才5月喔！7-8月是要停5供2嗎？」、「是哥吉拉誤觸電網」、「上次按錯的員工又輪到他上班了」、「看好了世界，台灣只示範一次，在ㄧ週內停電兩次」、「只是犯一次我可以忍, 但若只是先示範一次, 那就翻臉了」。

▲▼台電召開記者會說明517停電。圖左起為台電總經理鍾炳利，台電董事長楊偉甫，台電發言人張廷抒。（圖／翻攝YouTube／台電）

▲台電召開記者會說明517停電。圖左起為台電總經理鍾炳利，台電董事長楊偉甫，台電發言人張廷抒。（圖／翻攝YouTube／台電）

台電日前人為疏失，導致513全台大停電，不料台電興達電廠機組17日再度故障，加上下午用電需求持續攀升，至晚間7時35分發電量僅4成，且水情不佳、水力發電無法發揮，8時15分發布國家警報通知，宣布自8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分起C、D分區輪流停電。

此次停電原預估需執行各50分鐘停電2輪至22時30分，首輪影響約66萬戶，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，提前於9時40分恢復正常供電。總統蔡英文晚間9時50分也發出道歉文，針對一週內兩次的停電表達歉意，「連我也很難接受。」

▼高嘉瑜PO出第一輪停電名單，指出幾乎有9成都在內湖；點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜PO出第一輪停電名單，指出幾乎9程都在內湖。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜PO出第一輪停電名單，指出幾乎9程都在內湖。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

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