王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

▲517再度發生全台大停電，各地傳出受困電梯等不變的情況。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

繼13日發生的513大停電之後，17日晚間再度發生「517全台大停電」，全台各地網友抱怨突然發生停電。對此前桃園市議員王浩宇也連發「停電文」，包括要潘先生 （藻礁公頭領銜人潘忠政）饒了台灣，另外重啟核四至少要等10年。

王浩宇在臉書發文表示，「晚上沒有太陽能，搭配太陽能需要天然氣電廠，現在又缺水，水力發電無法用，我們之後還能等兩年的天然氣發電嗎？潘先生？饒了台灣吧！」

王浩宇又談到核四表示，「有三接或深澳，任何一個沒有被反對，今天都不會出現這種狀況。至於重啟核四，至少要10年以上。」

▲517晚間王浩宇停電文連發。（圖／翻攝王浩宇臉書）



王浩宇在提到產業布局的部分，「台灣的再生能源發展太慢。大多數蘋果的供應商，或者很多的半導體產業，都被要求使用綠電。核電沒用。但離岸風電到這兩年才開始做，綠電供應嚴重不足，真的是慢了。」

王浩宇最後又提到，「狀況是這樣的。因為還沒有到盛夏用電尖峰，台電趁機安排了很多機組的維修，所以現在有很多的機組是正在歲修當中的。但好死不死疫情爆發，本來會出門的民眾都各自在家裡開冷氣、用電。造成晚間電力消耗的超乎預期很多，也造成這次突然不夠電的狀態。」

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