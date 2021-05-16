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王浩宇打臉「國民黨還在吵普篩？」　揭華航機師篩檢：陰性卻確診

▲▼（打碼版）台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲政府目前成立多點快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣本土病例爆發，普篩與否的問題再次成為熱門話題，尤其是國民黨及其支持者的強烈主張，認為政府遲遲不普篩是錯上加錯。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇15日晚間在臉書爆料，華航機師早前就被普篩結果陰性，之後就鬆懈導致和空姐一起確診，證明隔離才是最有意義的防疫作為。

「國民黨還在吵普篩？」王浩宇在臉書拿出例證，爆料確診的華航醫師再被驗出陽性以前，就已經接受過普篩，4月21日檢疫期滿的採檢結果為陰性，4月25日接受機師專案普篩，不論核酸檢測和血清抗體皆是陰性，「結果，拿到陰性證明就開始鬆懈了。」

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王浩宇表示4月29日當天，明明尚在自主健康管理期間的機師卻違規帶空姐去上酒吧、聚餐，「然後故事就是大家知道的：兩個人都確診。」王浩宇說因此隔離才是最有意義的防疫作為，「除非天天都普篩一次，不然確診狀況是會隨時出現變化，反而造成防疫鬆懈。而且，普篩還會有偽陽性、偽陰性的問題。國外就是這樣搞到醫療資源崩潰的。」

事實上普篩所需耗費的醫療量能極大，普篩後認為自己安全再無疑慮而鬆懈防疫的情況也在國外一再發生；許多網友紛紛回應，「一天一次不夠，最好是早晚各篩一次XD」、「普篩並不是解藥，做好自身防疫比較實在。」

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