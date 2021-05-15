自主管理落跑去酒吧！王浩宇點名「關鍵破口」：是他們散佈出去的

▲近期台灣不斷出現本土病例，引起民眾恐慌。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

近日台灣本土疫情爆發，雙北上升到三級警戒，引起民眾恐慌，更擔心上班的交通問題。對此，桃園市前議員王浩宇在臉書痛批，會變得如此嚴重，與違反規定聚餐、去酒吧玩的華航機師、空服員脫不了關係，「要不要公佈一下懲處方式，給台灣社會一個交代？」

本土病例近日大爆發，引起民眾恐慌，雙北上升到三級警戒，還頒佈3大防疫措施，規定外出必須全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會，只保留維生、秩序維持、必要性服務等機構，其餘營業、公共場域要關閉。

對此，王浩宇在臉書痛批，同樣都是「3+11」的規範，其他航空公司都沒出事，看來相當明顯，是因為華航機師、空服員在自主健康管理期間，違反相關規定，跑到外面聚餐、上酒吧，「是他們把病毒散佈出去。」

▼王浩宇認為，台灣近日疫情如此嚴重，原因是華航機師、空服員違反規定。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）。



王浩宇進一步指出，政府設置相關規定，都是與專家小組討論的專業結果，只要遵守規定，就算真的確診，傳染風險也極低，但若違反規定，沒戴口罩在外趴趴走，就可能造成風險，因此才要求嚴格遵守規範，「華航管理鬆散，跟工會太強勢脫不了關係。」

「哪有闖紅燈還怪執法者的？」王浩宇提到，長榮航空曾發生機師、空服員違反規定的狀況，最後都將人開除，「那華航呢？ 要不要公佈一下懲處方式，給台灣社會一個交代？」

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