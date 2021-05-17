快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。對此，新竹市表示，與台電聯繫後，得知新竹地區會分區輪流停限電，組別為D組、C組，每組每輪50分鐘，預計第一輪由D組開始，時間為17日晚間8時50分到9時40分。

C組影響區域

北區：境福街、經國路二段、竹光路325號、和平路1號、鐵道路二~三段、中正路、士林一~二街、士林西路、士林北路、士林東路、東大路二段、武陵西二路、武陵西三路、延平路三段616~734號、東大路三～四段。

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東區：光復路一段、公道五路、光武國中。

香山區：中華路五～六段、大庄路、牛埔路、牛埔南路，香北路、南大路、中山路。

D組影響區域

北區：中華路一段~二段部分、水源街部分、東勢街、光復路一段~二段、埔頂路、博愛街、東美路、建美路、千甲路、太原路、溪洲路、水源路、金城一路、仰德路、原興路、建功一路、憲兵隊、國光國宅、清華大學、大學路、東光路、東勝路、東明街、新光路、忠孝路、公道五路三段、學府路、東山街、東進路、食品路、園後街、光明新村。

東區：光復路一段、愛民街、民裕街、惠民街、民治街、民有街、民有一~二街、民亨街、科學園路。

據悉，台電目前還無法確認可能會停到何時，但有說今晚會搶修恢復。會像日前513大停電一樣，先緊急跳脫原低頻電驛動作，此部分新竹市停電戶數至少5344戶。

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