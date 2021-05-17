　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。對此，新竹市表示，與台電聯繫後，得知新竹地區會分區輪流停限電，組別為D組、C組，每組每輪50分鐘，預計第一輪由D組開始，時間為17日晚間8時50分到9時40分。

C組影響區域

北區：境福街、經國路二段、竹光路325號、和平路1號、鐵道路二~三段、中正路、士林一~二街、士林西路、士林北路、士林東路、東大路二段、武陵西二路、武陵西三路、延平路三段616~734號、東大路三～四段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東區：光復路一段、公道五路、光武國中。

香山區：中華路五～六段、大庄路、牛埔路、牛埔南路，香北路、南大路、中山路。

D組影響區域

北區：中華路一段~二段部分、水源街部分、東勢街、光復路一段~二段、埔頂路、博愛街、東美路、建美路、千甲路、太原路、溪洲路、水源路、金城一路、仰德路、原興路、建功一路、憲兵隊、國光國宅、清華大學、大學路、東光路、東勝路、東明街、新光路、忠孝路、公道五路三段、學府路、東山街、東進路、食品路、園後街、光明新村。

東區：光復路一段、愛民街、民裕街、惠民街、民治街、民有街、民有一~二街、民亨街、科學園路。

據悉，台電目前還無法確認可能會停到何時，但有說今晚會搶修恢復。會像日前513大停電一樣，先緊急跳脫原低頻電驛動作，此部分新竹市停電戶數至少5344戶。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／電費補償方案出爐！　 21:40恢復正常供電　
快訊／一周停2次「台電道歉」　C、D組崩潰1小時
快訊／高雄某醫院驚傳員工確診！　衛生局回應了
快訊／為何又是C、D組停電？　台電給答案了
快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉
快訊／無預警大停電　新北受影響區域曝光
快訊／台電今晚緊急停電　原因曝光了
Live／連二大停電！台電21:00召開記者會說明
快訊／台電無預警停電　新竹停電區域曝光
快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶
快訊／無預警大停電！　行政院回應了
全台首輪停電66萬戶！　台電第一報說明出爐
快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中
快訊／苗栗3行政區+大甲也停電！
快訊／台電突停電「3人困電梯」　緊急救人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

Live／連二大停電！台電21:00召開記者會　全台193萬戶陷黑暗

不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

星巴克萬華6門市「停業10天」　5／18起暫停營業

林靜儀分析「4／6平行傳播鏈」不可能　獅子案收尾、萬華群聚擴散

快訊／國家警報響了！台電「供電能力不足」部分地區斷電

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　萬華又一校停課

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

Live／連二大停電！台電21:00召開記者會　全台193萬戶陷黑暗

不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

星巴克萬華6門市「停業10天」　5／18起暫停營業

林靜儀分析「4／6平行傳播鏈」不可能　獅子案收尾、萬華群聚擴散

快訊／國家警報響了！台電「供電能力不足」部分地區斷電

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　萬華又一校停課

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

王浩宇停電文連發：求潘先生饒了台灣　 重啟核四至少要10年

快訊／一周停2次台電道歉！C、D組崩潰1小時「21:40提前復電」

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

證交所：上市公司基本面表現優異、第一季獲利大增

又停電了！台電50分鐘前緊急預告　桃園7區共77,481戶分區停電

快訊／台電公布嘉義縣市「首輪停電區域」　3行政區受影響

800年古塔歷經4次大地震仍屹立不倒　專家一看結構驚呼

為何又是輪C、D組停電？台電給答案了：努力讓第二輪不啟動

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

LIVE／全國恐停班課　陳時中說明

全台疫情懶人包！新北蘆洲基層警員確診

更多熱門

相關新聞

快訊／台電停電！新北15件電梯受困

快訊／台電停電！新北15件電梯受困

台電17日晚間突然宣布緊急分區限電。新北市長侯友宜表示，新北市目前部分區域停電中，每一輪限電50分鐘，C、D組輪流限電。「電梯受困15件陸續排除中，新北市也立即開設強化三級EOC。」

快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶

快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶

快訊／無預警大停電！　今中午12:45分興達電廠就通報故障

快訊／無預警大停電！　今中午12:45分興達電廠就通報故障

即／首輪停電66萬戶　台電第一報出爐

即／首輪停電66萬戶　台電第一報出爐

快訊／台電無預警大停電！全台43件電梯受困救援中

快訊／台電無預警大停電！全台43件電梯受困救援中

關鍵字：

517大停電台電停電興達電廠跳電跳機發電缺電新竹

讀者迴響

熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／C、D區緊急停電！興達電廠跳機　電量不足

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面