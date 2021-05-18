台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情嚴峻，4天內全台更歷經2次大停電，民眾怨聲載道；然而，台電官網顯示，今天上午不到9點，供電燈後便再次亮黃燈，引爆PTT熱論，紛紛嘲諷直呼「你CD組準備好了嗎？」

台電官網顯示，供電燈號再次亮出黃燈，表示供電吃緊，系統供電餘裕緊澀；台電也預估，今天備轉容量率只有7.4%。

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就有網友在PTT貼出截圖，擔憂直呼「原本還很慶幸今天氣溫下降，理論上用電量也會跟著下降，結果陰天太陽能也發不出電來，平常日正當中的話太陽能都是超過核能的。」

最後，他也忍不住開嘲諷，表示「現在興達一已經火力全開了，你會說但只要又一台掛掉，加上太陽能無法支援，不就又要停電了？沒關係，最終還有一招抽蓄發電。」

▲供電亮黃燈，PTT掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民也洗版吐槽，「好的，請你各位不要太不滿」、「世界看好了喔！台灣又準備示範囉」、「用愛發電啊，緊張什麼」、「全部停班停課也沒用，直接不給電」、「X我是CD組」。

台電昨晚間8點50分，針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，並於9點40分恢復正常供電，至於限電戶數約65.9萬戶，限電量100萬瓩。