　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

▲▼電表,電費,電錶。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情嚴峻，4天內全台更歷經2次大停電，民眾怨聲載道；然而，台電官網顯示，今天上午不到9點，供電燈後便再次亮黃燈，引爆PTT熱論，紛紛嘲諷直呼「你CD組準備好了嗎？」

台電官網顯示，供電燈號再次亮出黃燈，表示供電吃緊，系統供電餘裕緊澀；台電也預估，今天備轉容量率只有7.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在PTT貼出截圖，擔憂直呼「原本還很慶幸今天氣溫下降，理論上用電量也會跟著下降，結果陰天太陽能也發不出電來，平常日正當中的話太陽能都是超過核能的。」

最後，他也忍不住開嘲諷，表示「現在興達一已經火力全開了，你會說但只要又一台掛掉，加上太陽能無法支援，不就又要停電了？沒關係，最終還有一招抽蓄發電。」

▲供電亮黃燈，PTT掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

▲供電亮黃燈，PTT掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民也洗版吐槽，「好的，請你各位不要太不滿」、「世界看好了喔！台灣又準備示範囉」、「用愛發電啊，緊張什麼」、「全部停班停課也沒用，直接不給電」、「X我是CD組」。

台電昨晚間8點50分，針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，並於9點40分恢復正常供電，至於限電戶數約65.9萬戶，限電量100萬瓩。

ET快訊
快訊／新冠有藥醫了！　「清冠一號」獲衛福部緊急授權
前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡」家屬心痛發聲：原本快要出院
快訊／基隆公布4確診足跡　婦14天都去市場買菜、女每天火鍋店
快訊／周玉蔻揭「獨家好消息」！　莫德納疫苗到貨時間曝
快訊／台股飆漲近800點！　重回16100關卡
快訊／亞東醫院1死！　2護理師二採陽性
被指標個案傳染！亞東醫院「86歲確診者死亡」　住院21天不治
快訊／蔡英文「我很難接受一週兩次停電」　下令全面檢討電力調度
LIVE／1確診者死亡！蔡英文視導指揮中心　發表重要談話　
快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

金毛大媽「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？　員警開罰：給我戴起來

進香團頻傳染疫！網問「哪裡好玩？」　內行揭4點：退休長輩超愛

不怕當機！建中老師「17直播」教地理　網讚爆：刷火箭讓你歐趴

高雄仁惠醫院爆萬華傳播鏈　陳其邁憂曝清零專案「困難2關鍵」

前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

快訊／基隆確診婦天天出門買菜！　市長下令：南興市場停業至30日

本土增333例不代表真相！專家揭是採檢進度「看不到病毒傳播速度」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

金毛大媽「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？　員警開罰：給我戴起來

進香團頻傳染疫！網問「哪裡好玩？」　內行揭4點：退休長輩超愛

不怕當機！建中老師「17直播」教地理　網讚爆：刷火箭讓你歐趴

高雄仁惠醫院爆萬華傳播鏈　陳其邁憂曝清零專案「困難2關鍵」

前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

台電一早「供電亮黃燈」！他看1數據想哭　PTT酸爆：CD組準備好了嗎

快訊／基隆確診婦天天出門買菜！　市長下令：南興市場停業至30日

本土增333例不代表真相！專家揭是採檢進度「看不到病毒傳播速度」

彰化1.8萬學生請防疫假！南彰某國小1學童確診　仍有1成到校上課

搭公車不戴口罩嗆司機　罵警「白癡喔、幹X娘」！白目男下場曝

防疫特輯！盤點萬華4間人氣外送美食　在家爽嗑必比登推薦魯肉飯

SWAG重新開站網站審核機制強化　負責人緩起訴確定

退房率過半　高雄飯店業者賣便當求生

麻州疫情解封！紅襪100%全面開放入場　塞隊、棕熊即將跟進

保育類綠蠵龜　命喪台南安平漁光島沙灘

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

高中以下是否全面停課　鄭文燦：缺課率若達2成就停課

曹西平曝西門町慘狀！「什麼級都ㄧ樣就是賠到底」：我們已經失控

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

街友「高燒40度」倒臥慈祐宮！送醫身亡

即／桃園停課標準曝！鄭文燦：統計缺課率

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

本土狂爆第三天！疫情降溫還要「6週」觀察期

獅子哥揭台版《鬼滅之刃》茶室內幕

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌深夜怒斥台電「應變不足」　下令王美花7天內改善

蘇貞昌深夜怒斥台電「應變不足」　下令王美花7天內改善

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶。行院發17日深夜近24時發出聲明稿表示，行政院長蘇貞昌認為一週內因興達電廠發生事故所造成的兩次停電，令人難以接受，怒斥台電「應變能力不足」，並責成經濟部長王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

台電供電燈號再度「由綠轉黃」　經濟部長王美花親自坐陣緊盯

台電供電燈號再度「由綠轉黃」　經濟部長王美花親自坐陣緊盯

亮黃燈！台電備轉容量僅7.4%　他示警「今天下午很危險」

亮黃燈！台電備轉容量僅7.4%　他示警「今天下午很危險」

網籲停班2周止血！工程師跪求：拜託不要

網籲停班2周止血！工程師跪求：拜託不要

今再停電？供電燈號亮吃緊「黃燈」

今再停電？供電燈號亮吃緊「黃燈」

關鍵字：

台電供電缺電PTTPTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

街友「高燒40度」倒臥慈祐宮！送醫身亡

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面