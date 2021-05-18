快訊／3度停電倒數？這次從E組開始　國民黨預言蔡英文甩鍋

▲台電突停電民眾受困電梯，驚悚救人畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐政璿／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶。由於今天用電已高掛黃燈，台電指出若萬不得已，會從E、F組開始。國民黨今（18日）抨擊，總統蔡英文昨（17日）第一時間上臉書發文，以「連我也很難接受」撇清責任，這次恐再度甩鍋。

台灣電力公司北市區營業處長張建川18日表示，今日用電早上就突破85%，中午之後用電飆升，若沒有工業用戶停機很可能要停電，也說若今天停電可能從E組開始。台電發言人張廷抒則說，目前還在討論中，台電會盡量維持供電穩定，若是真的有停電需求，「可能會做出一些改變」，但目前尚未定論。

對於台灣恐再度面臨停電，國民黨發言人盧宸緯表示，蔡政府為掩蓋缺電真相，頻甩鍋給台電員工及歲修中的民營電廠，令人痛心，當前人民面對嚴峻的疫情和缺水問題，已處於緊繃狀態，如今卻還得遭受不定時停電的打擊。國民黨奉勸蔡政府，應務實面對當前「缺電」問題，才是上策。

盧宸緯指出，台灣在5月13日和5月17日，短短5天內2度停電，而今日在上午11時，台電官網顯示全台用電量已達3646.5萬瓩，使用率已達90%，距離最高用電量的3,750萬瓩尖峰、使用率93 %已經不遠，尤其目前最大供電能僅有力4,027.5萬瓩，已亮起「供電吃緊」的黃燈，3度停電恐在倒數中。

而面對5天內2度停電，盧宸緯說，蔡英文第一時間卻是上臉書發文，以「連我也很難接受」甩鍋責任；台電則在5/13第一次停電時以員工測試失誤當藉口，直到5/17才承認供電不足，她痛批蔡政府不是以立即檢討自身問題、趕快拿出對策為第一要務，而是急著甩鍋給台電員工及歲修中的民營電廠？下次跳電會不會再度甩鍋？

盧宸緯表示，對蔡政府來說，疫情、缺水、缺電等問題可能只是人民必須要認命承受的風險，但對人民來說，卻是時刻無助、喪失安全生活的嚴重打擊，奉勸蔡政府，務實面對缺電，才是上策。