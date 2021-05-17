疫情升溫　鄭文燦視察轉運站、宮廟防疫作為

▲市長鄭文燦視察桃園區經國轉運站場站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應本土疫情升溫，桃園市長鄭文燦17日視察桃園區經國轉運站場站、景福宮大廟相關防疫作為。鄭市長表示，經國轉運站啟動乘車實名制、乘車梅花座、提高場站及公車消毒頻率等措施，乘客也須遵守全程佩戴口罩、車內禁止飲食等原則，希望全方位落實各項防疫規範，降低疫情擴散風險，確保乘客健康安全。

▲乘車實名制。（圖／市府提供）

由於，內政部已發佈請全國各地寺廟、教會(堂)等宗教場所，於6月8日前暫停開放民眾進入。目前桃園全市廟會或慶典皆已停辦或延期，桃園大廟景福宮為地方信仰中心，第一時間即配合防疫政策，暫時停止信眾入內參拜，並在戶外廟前廣場設立管制服務站，若信眾有信仰上的需求，需配合採實聯制、佩戴口罩及酒精消毒等防疫規定，並在符合社交距離前提下，於廟埕或戶外廣場參拜祈福。

▲景福宮防疫作為。（圖／市府提供）

為落實防疫政策，市府民政局將持續視察全市宗教廟宇防疫情形，呼籲所有宗教場所嚴格執行防疫配套措施，讓民眾得到更大的保障。景福宮主委簡征潭表示，景福宮全力配合防疫，廟內空間暫停開放至6月8日，香客可於廟前廣場祈福參香，參香過程需完成實聯制，並全程佩戴口罩，完成量測額溫、手部消毒，廟方也會每日加強消毒，確保香客安全。

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