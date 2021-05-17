柯文哲直播手語老師沒戴口罩遭疑　副發言人林珍羽回應了

▲北市府防疫記者會，手語老師未戴口罩遭質疑。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽，下同）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，雙北進入三級警戒，台北市長柯文哲近日來每天召開防疫記者會，但有網友質疑，手譯員未戴口罩，是否有傳染病毒的風險。對此，台北市副發言人林珍羽說明，手語老師除了說的表情外，「抑、揚、頓、挫」及「標點符號」大都呈現在臉上。

林珍羽17日表示，近期疫情延燒，無論是中央及地方政府，除了與病毒賽跑以外，更重要的任務是將正確資訊，公開透明讓每位市民朋友都能清楚接受資訊，目前從中央政府到各縣市的疫情記者會，手語老師均未戴口罩的主因，是因為手語老師除了說的表情外，手語的「抑、揚、頓、挫」及「標點符號」，大都呈現在臉上，若帶上口罩就會讓聽障朋友聽到一個像是「機器人」的聲音一樣。

林珍羽指出，試過用大型透明隔板的方式，但在直播畫面會反光，也想比照中央方式在鏡頭上開小框，但小框中的手語部分年長及視力不好的聽障朋友，無法清楚識別，所以才維持目前模式，而手語翻譯員丁老師也說，

目前的形式獲得很多聽障朋友的感謝，讓他們能獲得完整、清楚的疫情資訊。

林珍羽強調，目前市長記者會係採線上直播的方式，也請大家放心，場內不但控制現場人數，也落實室內防疫措施，以確保出席記者會的首長及手語老師的安全，希望以上的資訊能夠排解部分朋友的擔心。

其他人也看了這些新聞...

►柯文哲、侯友宜共識：雙北高中以下「停課至5月28日」

►雙北大停課！若雇主不給家長請假、扣考績 最高可罰30萬

►侯友宜下令「高度管制、低度活動」：高風險區再設2快篩站

►振興一下我們的美麗