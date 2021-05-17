台灣接種人口僅1％　《路透》：防疫典範陷入「疫苗短缺」困境

▲《路透社》指出，台灣接種人口大約僅1％，政府採購卻陷入疫苗短缺困境。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

《路透社》報導，台灣是世上最成功的防疫典範之一，但過去一周卻通報超過700起本土病例，而2300萬人口中，接種人數只占1%。雖然政府努力採購，卻陷入疫苗短缺的問題與困境。

台灣累計2017例確診、12人染疫死亡，過去一周本土病例暴增，雖然首都台北首次實施新的防疫限制，當局仍擔憂病例持續攀升。儘管台灣已展開接種，卻只有約30萬劑AZ疫苗，另外2000萬劑訂單未送達；有鑑於庫存逐漸耗盡，衛服部上周暫停非優先族群的施打計畫。

台灣總統蔡英文上周表示，6月將有更多疫苗抵達台灣，國產疫苗預計7月研發完成。駐美代表蕭美琴接受《中央社》採訪時透露，台灣人民「對於疫苗的期望非常迫切」，將持續敦促莫德納，確保疫苗如期在6月底前送達。衛福部長陳時中17日談及此議題時說，雖然「沒有新的進展」可以宣布，但還有更多劑量將陸續抵達。

▲阿斯特捷利康（AZ）開發的新冠肺炎疫苗。（圖／路透）



一位政府官員匿名向《路透社》表示，疫苗議題「敏感又機密」，能夠公佈的細節很少。反對黨國民黨呼籲政府透明交代疫苗送抵時間等議題，各國也應確保台灣、也就是全球主要半導體製造商優先獲得協助。黨主席江啟臣說，「台灣疫情與全球電子產品供應鏈的穩定度有關」。

另外一項擔憂是中國大陸。北京將台灣視為領土，對蔡英文反感，且持續向全世界提供、運送國產疫苗，透過COVAX全球疫苗共享計畫提供給台灣。但是 ，台灣的法律不允許使用中國疫苗。

一位研究中國活動的台灣國安官員向《路透社》表示，國安部門被通知，必須關注中國發動的「認知戰」，避免北京「製造混亂」、破壞公眾對政府防疫的信心。他說，「批評政府的訊息正在社群媒體上流傳，他們試圖強調中國疫苗功效，以及政府如何盲目把疫苗希望寄託在美國與國產疫苗之上，卻將公民生命置於困境中」。

報導指出，莫德納、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和中國國台辦都沒有立刻回應。

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