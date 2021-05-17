▲ 台東縣政府啟動部份居家或異地辦公，避免增加染疫風險。（圖／台東縣政府提供)

記者楊漢聲／台東報導

目前全台灣的新冠肺炎COVID-19疫情升溫，且本土確診病例分佈多個縣市，台東縣政府有部份員工因周末返鄉、出差或外出，為避免增加染疫風險，於今(17)日超前部署啟動部份居家或異地辦公措施，由單位主管評估近期從北部或從確診個案縣市回來上班的同仁，如有疑似症狀、身體不適或有隔離之必要時，即刻實施居家辦公或異地辦公。

人事處表示，縣府去年已演練分區辦公及居家辦公，今年疫情再爆發，已重行盤點檢視場地、資通訊設備及人員分組後，各局、處可隨時啟動，後續將視疫情變化或中央疫情指揮中心指示辦理。在差勤執行上則採彈性、從寬處理，同仁如有身體不適即應儘速就醫，避免進辦公室，若列為自主健康管理者，應即刻改為居家辦公。會密切關懷同仁的需求及動態，在防疫優先原則下，確保縣府服務不中斷。

另為確保機關穩定運作，落實防疫優先，縣府已採行出入口量測體溫、上班全程佩戴口罩與加強環境消毒，同時取消或延後相關群聚活動，各項會議也減少非必要人員參與，避免非必要之縣外出差，宣導同仁避免大範圍移動，相關業務的執行儘量改採視訊、電子郵件傳送，減少面對面接觸機會，務求防疫滴水不漏。

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