非王者歸來！　趙立堅：美回歸巴黎協定是逃課學生返校

▲美國拜登政府上任後，正積極研擬重返巴黎協定方案。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國務院近日表示，中國還沒有走上一條將使全世界實現《巴黎協定》目標的道路，必須堅持要求中國採取更多行動並減少排放，幫助解決全球氣候危機。對此，大陸外交部發言人趙立堅痛批，對於《巴黎協定》，美國不合意就退出，合意就重返，「美國回歸根本不是什麼王者歸來，而是逃課學生返校。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，美方至今仍未提出國家自主貢獻，沒有就如何彌補四年行動空白給個說法，沒有把久拖綠色氣候基金的欠賬給補上，「美國打算如何處理這些欠賬呢？在氣候變化等全球治理問題上，誰在行動、誰在空談？誰在做貢獻、誰在謀私利？人們心裡都有一本明賬。」

趙立堅提到，根據《聯合國氣候變化框架公約》規定，美國應當採取措施限制溫室氣體排放，率先履行減排義務。但自1992年公約獲批後將近30年，美國排放量仍持續快速增長，且增長趨勢保持了15年之久。

▲ 川普宣布退出巴黎協定，引發全球譁然。（圖／路透社）

趙立堅舉例，2017年，美國上屆政府宣佈拒不履行2025年在2005年溫室氣體排放基礎上排放下降26%至28%的氣候行動目標。截至2019年年底，美國溫室氣體排放量僅比2005年水平降低12%，還沒達到2025年減排承諾的一半。自2018年起，美國連續三年拒絕履行提交雙年報告和國家信息通報等義務。

趙立堅強調，中國應對氣候變化的行動和成效如何，國際社會有目共睹，「中國為達成《巴黎協定》，去年又宣佈了碳達峰、碳中和願景目標，以及提高國家自主貢獻力度的新舉措。有研究表明，中方的承諾將使全球溫升縮減0.2度到0.3度，充分體現了中國應對氣候變化的力度和雄心。」

中美雙方對於全球氣候議題吵得不可開交之際，拜登政府首位赴陸的高級官員－氣候特使凱瑞（John Kerry）也在此時訪問上海，將和大陸氣候變化事務特使解振華就中美未來在氣候變遷上的議題進行會談。