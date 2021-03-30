愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

▲現代人飲食習慣大多外食、愛吃肉，康寶主打「吃好」概念，邀請民眾一起多吃植物性食物，讓營養更均衡，也能保護生態環境。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

現代人工作忙碌，常常吃外食打發三餐，方便又快速，不過只顧著吃肉、吃美食，飲食不夠多元的話，當心營養不均衡，還可能傷害到環境。根據聯合國資料顯示，畜牧業是生活中增加溫室氣體排放的主要來源之一，一份美味牛排的碳排放量，可能是份量相同蔬果的24倍多，你能想像在享受美味的同時，可能也正在加劇全球暖化的速度嗎？

▲營養師程涵宇。（圖／記者張凱喨攝）

要如何吃得營養，又同時能照顧到環境呢？營養師有解方。營養師程涵宇表示，「民眾常外食，最容易只點某幾樣自己喜歡的食物來吃，而出現偏食的狀況，再來就是常常肉多、菜太少，長期下來容易造成營養不均衡。建議大家可以把握2大原則，一是天然、二是多樣化，不妨可以試試看植物性飲食法，平常可以多選擇全穀類、蔬菜、水果還有豆類，這樣也能攝取更多營養素」。

▲▼康寶總部與世界自然基金會的保護組織共同創建「Future 50 Foods」概念，邀請民眾一起多吃植物性食物，可以利用康寶系列商品，簡單快速料理，方便又美味。（圖／記者張凱喨攝）

康寶主打「吃好」概念，所謂「吃好」指的不是大魚大肉，而是要吃得營養均衡又不傷環境，康寶總部更特別與世界自然基金會的保護組織共同創建「Future 50 Foods」概念，挑選出50種民眾應該多吃的植物性食物，鼓勵民眾多多選擇植物性（非肉類）飲食。

營養師程涵宇表示，「其實植物性食材的來源非常豐富、多元，營養價值一點也不輸肉類。像是全穀類、藜麥、糙米，都含有非常豐富的B群，蔬菜類則有豐富的植化素、鉀離子與膳食纖維，例如：波菜、地瓜葉，或是菇類、藻類、海帶也是很棒的選擇。另外豆類也要記得吃，像是黃豆、毛豆都含有豐富的蛋白質、大豆異黃酮，建議大家可以多多攝取」。

▲▼營養師程涵宇現場示範「港式酸辣湯麵」。（圖／記者張凱喨攝）

營養師程涵宇也現場示範「港式酸辣湯麵」，她分享：「像我們今天有準備胡蘿蔔，它有豐富的維生素A，另外還有菇類，可以補充多醣體、鉀離子。像現在台灣幾乎有9成的人都缺乏膳食纖維，這些食材就是很好的選擇」。

▲康寶85%蔬菜原料來自於友善耕種，康寶濃湯及康寶自然鮮不添加防腐劑、人工味精。（圖／記者張凱喨攝）

不過現代人生活忙碌，如何方便快速吃得健康？營養師程涵宇說：「建議大家可以挑選成分透明，而且有口碑的好食品來幫忙，像是康寶濃湯，或是康寶的自然鮮調味品，都是非常棒的選擇。加上它的蔬菜原料大都來自於友善耕種，不添加防腐劑、人工味精，民眾輕鬆幾下就可以把料理端上桌，享受美味也兼顧營養」。

▲民眾輕鬆幾下就能完成「港式酸辣湯麵」。（圖／記者張凱喨攝）

如果你是料理新手，或是想要每天變化餐點口味，康寶網站上有多款食譜供民眾選擇，自己動手做美味料理，簡單方便又能吃得健康，「吃好」這件事已成為新的全民運動。