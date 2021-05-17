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國內疫情升溫減少群聚　立院交通、社福衛環委員會停會一週

▲▼立法院社福衛環委員會 陳時中 許銘春 台鐵準局長杜微。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委陳瑩17日表示，配合政府防疫措施，減少群聚集跨區、跨縣市移動，社會福利及衛生環境委員會將取消19、20日議程，本週委員會停會一週；立法院交通委員會召委、民進黨立委陳素月也說，本週委員會停會一週。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日上午宣布，台北市、新北市即起至28日升級第三級警戒，立法院長游錫堃15日下午緊急召集朝野協商，各黨團同意17日停開所有委員會，18日院會、程序委員會、修憲委員會則照常召開。

對此，陳瑩17日上午表示，因應雙北升至三級警戒，台灣許多縣市也升至準三級警戒，配合政府防疫措施，減少群聚集跨區、跨縣市移動，立法院衛環委員會取消19、20日之環保署業務報告、專題報告及法案審查，本週委員會停會一週。

陳素月也說，因應疫情升級，立法院交通委員會取消19日交通部專題報告、20日法案審查，本週委員會停會一週。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材(左起) 華航資深副總經理陳奕傑 民航局長林國顯 觀光局長張錫聰 桃機總經理但昭璧 機師 諾富特群聚相關責任 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院交通委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

根據社會福利及衛生環境委員會議程，17日原排定邀請勞動部、內政部、行政院農業委員會、行政院公共工程委員會、國家發展委員會及經濟部因應「疫情持續發展是否影響我國就業率及勞動權益，並就如何避免衝擊營造業、製造業及農業缺工問題擴大」進行專題報告，並備質詢。

此外，社會福利及衛生環境委員會19、20日原排定邀請環保署長張子敬列席報告業務概況，以及針對「現行事業廢棄物處理現況及未來規劃方向」進行專題報告，並備質詢。另外，也將審查陳瑩等人所提《廢棄物清理法》部分條文修正草案。

根據交通委員會議程，19日原排定邀請交通部長王國材就「端午連假期間疏運作為暨公眾運輸（含場站）、重要景點如何加強防疫工作」進行專題報告，並備質詢。

此外，交通委員會20日則將審查民進黨立委羅美玲等人所提《自由貿易港區設置管理條例》第43條條文修正草案、民進黨立委委員劉櫂豪等人擬具《航業法》第27條之1條文修正草案。

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