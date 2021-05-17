中學生共食勸不聽！家長憂相互感染爆發　雙北宣布高中以下停課　

▲有家長在社團「家有中學生」指出青少年感情太好，在學校常共食共飲交換口水、老師也勸不聽，盼能夠儘早停課降低疫情蔓延機率。（資料照／記者李毓康攝）



記者蘇晟彥／綜合報導

社區感染爆發，台灣本土疫情拉警報，繼15日暴增180例後，16日連二破百再增206例創新高，第三級警戒的台北市、新北市共同宣布17日起高三、國三生可在家不到校。但許多家長仍認為不只國、高三學生，其實青少年在學校常「共飲共食交換口水」、「老師也勸不聽」，恐讓相互感染機率大增，盼政府能夠儘早做好配套，宣布在疫情緊張時刻停課的消息。對此，雙北市政府已於10點30分召開記者會宣布高中職以下從18-28日停課。

有家長在「家有中學生」社團中提到，青少年在學校感情都很好，常常「共飲共食交換口水」，無疑是傳播疫情的溫床之一，而且勸也勸不聽。該家長強調，為了台灣安全，希望政府能儘早做出配套進行停課，也希望有國、高中老師跳出來證實。對此，有許多家長也在下面回覆表示，「真的常聽到同學輪流喝一瓶大罐飲料」、「原本以為已經高中生的年紀可以自保，但完全忽略交換口水的風險」、「希望政府配套不要只照顧到大人，也要想想小孩共食共飲的隱憂！」

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對此，近日幾起大規模疫情爆發中，都有學生染疫的情況令家長十分憂心，雙北市政府於17日早上10點30分招開記者會表示，高中級以下從5月18日至28日開始停班停課，家長也可請防疫假方便照顧小孩。

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