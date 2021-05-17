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保持零確診！台東消毒大隊停止休假　持續331熱點清潔消毒

▲▼台東消毒防疫大隊停止休假，15日起針對人潮密集的公共區域加強環境消毒。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東消毒防疫大隊停止休假，15日起針對人潮密集的公共區域加強環境消毒。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北已進入三級警戒，台東亦宣布提升至準三級警戒，縣長饒慶鈴表示，將持續針對全縣331個熱點加強消毒防疫工作，由環保局統籌防疫環境消毒工作，每日進行消毒並公布地點，疫情持續升溫，請大家共體時艱，一起守護台東守護台灣！

台東縣環保局郭建成局長表示，因應防疫升級，消毒防疫大隊停止休假，並自15日起加強環境消毒計畫，鎖定轄內火車站、轉運站、航空站、港口、市場、公園及公務機關等人潮密集的公共區域周邊環境消毒，當日消毒防疫大隊已完成重點區域包括台東火車站、美術館、兒童公園、鐵花商圈等16處消毒，預計每週巡迴消毒轄內各處公共區域，並視狀況增加消毒處所與頻率。

▲▼台東消毒防疫大隊停止休假，15日起針對人潮密集的公共區域加強環境消毒。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局指出，清潔消毒工作是現階段環保局重要的任務，環保局將與各鄉鎮市公所共同合作，針對轄內重要場域，民生熱點等進行清消工作，昨日已完成台東火車站、台東航空站、鐵花商圈、國中會考各考場，台東市立幼兒園、台東市殯葬所及台東市公所大樓等各場域及人潮較多公共區域進行清潔消毒工作，台東觀光夜市也在營業後，自行辦理環境消毒工作，清潔消毒工作需要大家通力合作，環保局會繼續持續不間斷的規劃相關工作，將環境中的防疫量能充分發揮，並希望大家減少外出活動。

防疫消毒大隊每日將公布當日已清潔消毒地點及次日預定消毒地點，相關資訊請至台東縣環境保護局臉書粉絲專頁「守護台東消毒報報」查詢。

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