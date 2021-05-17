台南地檢署因應疫情升級　採實聯制戴口罩報到取消

▲台南地檢署指出，因應防疫需求，庭期、執行、觀護等全部取消，專案部分處理原則亦同，若仍因案件急迫需要，而有到庭必要者，亦請遵循南檢防疫措施。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署17日指出，台南市進入準3級警戒區域，除採實聯制、戴口罩，5月28日之前，庭期、執行、觀護等全部取消，專案部分處理原則亦同，南檢將另行為取消之通知，如已接獲傳票之當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要，而有到庭必要者，亦請遵循南檢防疫措施。

台南地檢署指出，因應防疫相關業務措施敘述如下：一、偵查部分：除急迫案件外，原則上17日至5月28日以前之庭期全部取消，專案部分處理原則亦同。南檢將另行為取消庭期之通知，如已接獲傳票之當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要而有到庭必要者，亦請遵循南檢防疫措施。

二、執行部分：除急迫案件外，原則上至5月28日以前之執行報到全部取消，南檢將另行為取消報到之通知，如已接獲傳票之當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要而有報到必要者，亦請遵循南檢防疫措施。

三、觀護部分：(一)除急迫案件外，原則上5月28日以前之保護管束報到或採尿作業全部暫停，南檢署將另行為取消報到之通知，如已接獲通知之當事人毋庸請假，若仍因案件急迫需要而有報到必要者，亦請遵循南檢防疫措施。(二)原定5月20日之社勞機構座談會取消。(三)原定5月25日社人勤前訓練取消。(四)原定5月26日之法治教育取消。(五)原定5月27日之修復式司法促進者研習取消。(六)原定5月28日之更生與榮觀訓練取消。

四、台南地檢署自5月12日起即已實施到署洽公實聯制措施，並要求民眾須全程配戴口罩，請治公民眾至南檢洽公時，攜帶國民身分證或健保卡到署以供核對身分。

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