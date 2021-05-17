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不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　台中首校停課

記者許力方／綜合報導

社區感染爆發，台灣本土疫情拉警報，繼15日暴增180例後，16日連二破百再增206例創新高，第三級警戒的台北市、新北市共同宣布17日起高三、國三生可在家不到校，重災區萬華也有4間小學停課一周，新北也有大專院校證實學生確診，隨著疫情往南擴散，桃園、彰化、台中也都出現第一間停課的學校，讓家長十分擔心。

國三生16日完成國中教育會考，高三生一大部分人也已在大學甄選中錄取，剩下一部分則在準備7月的指考，因此雙北市共同宣布，因應疫情三級警戒，17日起高三、國三生可在家不到校，改採遠端學習，直到下午5時許，市長柯文哲宣布萬華區4所國小因鄰近警戒區，停課一周，沒多久新北耕莘專校、輔大進修部也都證實有學生確診停課消息。

以下為全台停課一覽表：
【北部地區】
基隆市：
台北市：老松國小、龍山國小、雙園國小、螢橋國小5/17至5/23停課。
新北市：耕莘健康管理專科學校新店校區5/15至5/23停課。馬偕專校三芝校區5/15至5/29停課。
桃園市：南崁國中、南美國小5/17至5/30日全校停課。莊敬國小5/14 至5/30停課。
新竹市：
新竹縣：
苗栗縣：大倫國中2班停課。

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▲▼輔仁大學進修部傳有確診。（圖／輔仁大學提供）

▲▼20210516新冠肺炎地圖（圖／曾梓倩製）
【中部地區】
台中市：重慶國小1學生確診，5/17至5/31停課。
彰化縣：彰泰國中2學生確診，5/17至5/30停課停班。
南投縣：
雲林縣：
嘉義縣：
嘉義市：
【南部地區】
台南市：高、國三生家長同意，可請假不到校。
高雄市：
屏東縣：
【東部地區】
宜蘭縣：
花蓮縣：
台東縣：
【離島地區】
澎湖縣：
連江縣：
金門縣：

更新時間01:16

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ET快訊
台中首間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診
本土累計451例　全台「停課懶人包」看這裡
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