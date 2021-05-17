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加油奇遇「比基尼嫩模」男客衝了！30°C彎腰趴車頭　真實身分曝

▲▼加油站比基尼女郎。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲加油站比基尼女郎。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東潮州一加油站近日推出油價優惠活動，驚現數名身穿性感衣物的女模特參加。影片顯示，加油機旁站著數名身穿黑色比基尼、化著濃妝的超兇辣妹，趴在車頭擺出一些撩人的姿勢，渾圓半球當場現行。加油站員工透露，模特們僅供觀賞。有男網友暴動稱，「哪個加油站，我幫人問下。」

據《澎湃新聞》報導，該加油站為樂橋高鐵加油站。最近廣東潮州的氣溫普遍在30攝氏度以上，加油站員工表示，目前來加油是有滿260減100（人民幣，下同）、加150減50的活動，美女是早上9點到晚上7點，「她們沒什麼服務啦，就是站在那邊給你們看，讓司機排隊加油無聊時可以解悶。」

多數網友不讚同這樣的促銷手段，「把女性身體作為無聊解悶的消遣，就很迷惑。」也有網友狂酸，「低俗，那不該給女司機準備男模？ 」、「就不能考慮女司機麼？你怎麼不搞幾個比基尼男模？」、「怎麼知道看女人就能解悶？」。

不過，也有網友認為，這樣的促銷手段無可厚非，「車展可以，加油站為什麼不可以？」、「這麼熱的天，人家妹子掙的是辛苦錢啊」。

▲▼加油站比基尼女郎。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲加油站員工表示，儘供觀賞。（圖／翻攝自澎湃新聞）

無獨有偶，2020年，廣西省桂平市中凱能源電力加油站也驚現比基尼辣妹現場幫加油，引男客暴動全衝來加油。當時，加油站內的其他工作人員也在現場為促銷活動助威，「多付1元人民幣（約新台幣4.2元），就能獲得美女服務。」

事發2天後，涉事加油站此項活動就被官方叫停。官方通報稱，為避免類似事件發生，桂平市商務局專門下發《桂平市商務局關於進一步規範企業促銷行為的緊急通知》，進一步規範該市商務流通領域企業經營行為。

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