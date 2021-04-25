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這是選美？　網友驚呆「兵馬俑穿比基尼」

▲▼第九屆陝西小姐（比基尼2021）、第八姐陝西小姐（2012） 。（圖／翻攝 網易）

▲2021年第九屆陝西小姐選拔（比基尼環節）。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

時隔八年，陝西舉辦第八屆陝西小姐選拔賽，7位參選佳麗一出場，大陸網友全驚呆了！各種毒舌評論出籠，大家紛紛吐槽選手，「以為選運動員」、「兵馬俑出動了」，也有人認為應該給佳麗們鼓勵，不該物化女性。

綜合陸媒報導指出，近日，一張「陝西小姐」評選活動現場圖片在網上流傳，活動背景板上有「九屆陝西小姐評選活動」等文字。7位佳麗擺出各種姿勢拍照，沒想到許多網友看完後，反覆確認自己是否看錯，「這真的是選美比賽？」

有網友認為，照片中這組陝西小姐簡直是在評選兵馬俑。 待選佳麗良莠不齊，很多人身材壯碩，看起來沒有什麼美感。

許多人留言吐槽她們的身材，「這是運動員出身吧？ 還是練舉重的！ 」，有網友反問，「陝西再沒女子了嗎？ 」 還有網友表示，「很符合兵馬俑氣質。」

也有網友幫忙佳麗緩頰，選拔比賽怎麼可能只有這7個人參加，剛好這張照片流出來被有心人士或媒體誇大渲染。評審一定會千挑萬選，挑出適合的佳麗進行複賽、決賽。至於參加的每一位佳麗不管成功失敗都應該給予鼓勵，不該對她們惡言相向。

▲▼第九屆陝西小姐（比基尼2021）、第八姐陝西小姐（2012） 。（圖／翻攝 網易）

▲第八屆陝西小姐（2012）非常端莊。（圖／翻攝 中華文化交流網）

據了解，陝西小姐活動自2005年起開始舉辦，已經超過兩萬人參加選拔，一直延續到2012年第八屆才暫停。陝西小姐選拔比賽環節不只看長相，分為泳裝展示，才藝表演和晚裝展示。問答環節考驗臨場機智，讓選手有了更多展示自己的機會，考驗選手的語言能力、應變能力以及內在修養，讓比賽觀賞性更強。

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