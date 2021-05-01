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絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞…火辣曲線全看光

▲▼雪岑比基尼照。（圖／翻攝雪岑IG）

▲雪岑曬比基尼照。（圖／翻攝雪岑IG）

網搜小組／柯振中報導

幼教師「雪岑」曾因一張禮生照爆紅，因為當時穿著古著，外表激似女星「楊冪」，吸引大批粉絲追蹤。而雪岑近日在IG上曬了出遊照，身穿比基尼在飯店泳池拍照，絕美的畫面收穫了近3,000個讚。

本站此前《廟裡驚見「有仙女在遞香」激似2女星！超正禮生電暈人：該拜拜了》報導，有信眾到蘆洲保佑宮池府千歲參拜，看見了禮生正在遞香，仔細一看才發現禮生超美，超像女星「楊冪」，原來這名禮生就是雪岑。

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▼仙女禮生就是雪岑本人。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）

▲▼仙女禮生神到了。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）

事後根據調查，雪岑的本業是幼兒園教師，平時有信仰，會到廟裡拜拜，能替神明服務讓她相當有興趣，選擇加入禮生團。雪岑熱愛禮生工作，每個月有約5、6天可以到廟裡當禮生，雖然十分忙碌，但只要受到信徒歡迎，就相當有成就感。

▼雪岑曬比基尼照，擁抱陽光辣翻粉絲。（圖／翻攝雪岑IG）

▲▼雪岑比基尼照。（圖／翻攝雪岑IG）

而她近日到墾丁遊玩，在IG上曬出了2組比基尼照，絕美的曲線與火辣的穿著，搭配上飯店的無邊際泳池，形成了亮麗的風景。

雪岑其中一套比基尼十分性感，胸口、腰際開了許多大小不一的洞，火辣的照片曝光，吸引了約3,000名粉絲按讚。粉絲們也在下方留言回應，「羨慕陽光擁有美女的擁抱」、「太耀眼了」、「明明很甜，又覺得嘗起來很辣。」

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