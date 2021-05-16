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香港：台灣赴港須持72小時陰性證明　隔離天數提升至21天！

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲香港國際機場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府16日晚間宣布進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，從17日零時起，所有14天內曾逗留台灣的人士，須持有72小時內新冠病毒檢測陰性證明方可登機，且未完成接種疫苗者，必須在抵港後於指定酒店強制檢疫21天，並在期間內接受4次檢測。

港府指出，有見台灣疫情轉差，確診個案持續上升， 17日零時起，所有在登機當天或之前14天曾逗留台灣的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒檢測陰性證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

港府提到，抵港後，還必須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫，「在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。」

港府還說，未完成接種疫苗的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測，已完成接種疫苗的人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

港府強調，正繼續密切監察多個不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要，調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

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