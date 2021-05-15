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在和平醫院上班！小2兒「坐最後排」禁和同學互動：媽咪放心我很好

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲群組對話。點圖可放大。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「身為媽媽，真的很自責！」這名媽媽自SARS爆發以來，一直待在原醫院上班，怎料卻因她的工作因素，小孩子被安排坐在教室最後面，且「不准和同學活動」。更令人心疼的是，孩子告訴她「我也很擔心傳染別人」，不過「我很好，明天就會忘記了」，讓她聽完後真的覺得很難過。

這名媽媽在臉書社團「爆料公社分享版」上發文表示，她從SARS爆發以來，就一直在原醫院上班，「難道這是錯誤抉擇？」她昨天上午完全沒有接到學校電話，怎料學校和家長會居然直接「處置我們家小孩」，讓小朋友戴上口罩、坐在教室最後排，「不准和同學活動」。

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「只有和平醫院護士的小孩需要隔離嗎？」媽媽心痛表示，整個中正、萬華都在努力對抗疫情，但是沒有接觸個案，應該就和一般人一樣就好，學校怎麼可以這麼做。昨天下午放學，孩子說，「媽媽疫情開始就有告訴我少與同學玩耍，我一直都有聽話！我也很擔心傳染別人，媽咪放心！我很好！明天就會忘記了。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲群組對話 。點圖可放大。（圖／原PO授權引用）

孩子懂事的一席話聽在媽媽耳裡格外心疼，她的孩子真的過得不好，而她再難過，也要笑著面對。到了昨晚10點多，導師才終於打電話聯繫她，說是因為小朋友不乖才被安排到最後排，否認家長群組中的對話，而且「校長還說孩子主動大聲在校門口說媽媽在和平醫院上班。」

媽媽傻眼表示，她每天送孩子上學，都只聽到「校長好」，根本沒老師說的那回事，她實在很難過，兒子才小學二年級「就在看大人的世界」。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「校方？現在的時代是笑方」、「你是很棒的媽媽，孩子也很棒和懂事」、「看到你的小孩跟你說的話，我覺得你教育得真好」、「看能不能轉學，我們也是發生不好的事情所以從XX（校名）離開」、「或許藉由這樣的機會讓孩子更懂得保護自己，看到版主的孩子好懂事，代表家裡的教育很成功」、「根本藉機霸凌啊」、「辛苦了！這根本就是霸凌」。

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