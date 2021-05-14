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LIVE／和平醫院2患者確診！「22名急診醫護」急送防疫旅館隔離

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（13）日接獲北市和平醫院通報2名住院病患確診，隨即偕同相關單位連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，台北市長柯文哲於當晚及赴和平醫院視察，衛福部長陳時中也在今上午8點30分赴北市府了解防疫狀況。防疫巴士將於今早10時至醫院急診接22名醫護同仁赴防疫旅館隔離。

據了解，雖然事發在和平醫院，但北市府目前評估，暫時不會採封院的做法；而面對這次的疫情擴大，不同於過去只使用防疫計程車，在這次的防疫應變措施，直接啟用能載運大量乘客的防疫巴士，預計在今早上午10點出動，將負責急診的22位醫護同仁載往防疫旅館隔離，北市府過去預先設置的「警消醫護加油站」，在這次的疫病危機也會發揮作用。

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區,院外採訪媒體甚至有人穿上全套防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

▲和平醫院急診被證實日前收治確診者入院。（圖／記者李毓康攝）

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台北市政府發言人陳智菡昨晚也表示，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列，依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

陳智菡指出，現階段規劃住院病患「只出不進」，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷。急診環境清消中，暫停營業，門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。

陳智菡說，13日晚間已與疾管署及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題。防疫巴士也將於14日上午10時去急診接22位醫護同仁赴防疫旅館隔離。

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