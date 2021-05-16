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基隆+2高中生染疫「瘋傳個資+病例」　市府震怒：徹查後重罰

▲▼基隆+2高中生染疫「瘋傳個資+病例」　市府震怒：徹查後重罰。（圖／基隆市政府）

▲基隆+2確診瘋傳個資！市府震怒：徹查後重罰。（圖／基隆市政府） 

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布新增206例本土案例，基隆市再增2確診，市長林右昌下午親自說明疫情狀況，案1639沒有特殊接觸史，第一時間就被隔離，另一例案1554還在疫調，匡列66人，但網路上傳播各項假訊息甚至病歷號碼，他嚴正譴責不道德，並已蒐證、將資料交由警方徹查，如果查證屬實將重罰。

針對基隆市新增的2例確診，林右昌表示，第一案例是原1365確診個案的密切接觸者，案號為1639，也是原1365案的學齡前外孫女，是因母親節家庭聚會，密切接觸被感染，該案在第一時間就被居家隔離，所以也沒有其他接觸者，目前接觸的家人採檢結果，都呈現陰性。

▲▼基隆+2高中生染疫「瘋傳個資+病例」　市府震怒：徹查後重罰。（圖／基隆市政府）

▲▼基隆+2高中生染疫「瘋傳個資+病例」　市府震怒：徹查後重罰。（圖／基隆市政府）

▲▼基隆+2高中生染疫「瘋傳個資+病例」　市府震怒：徹查後重罰。（圖／基隆市政府）

▲基隆街道消毒。（圖／基隆市政府）

第二例為案1554，是基隆某國立高中男性學生，15日下午接收到檢查結果為陽性，立即展開相關疫調工作，目前疫調仍在持續調查當中。根據了解，高中生在發病的前幾天，曾到基隆2家桌遊店，因為桌遊店是密閉空間，而且提供飲料，同玩者也可能沒戴口罩，這部分還在調查中，市府擔心這部分風險比較高。

目前案1554初步已匡列66名接觸對象，包括家人、同學、老師及朋友。市府表示，一律採取高規格，全部都進行居家隔離；至於桌遊店空間也都已完成全面消毒，基隆有6家桌遊店，在前一天也已經全部自主休業。

林右昌強調，最近疫情升溫，有很多假訊息、錯誤的訊息在網路及社群媒體上傳播，甚至還出現了個人的資料，甚至還有病歷的號碼，「這不但非常的不道德，我在這裡也要嚴厲譴責，而且這部分已經嚴重觸法，目前相關資料已經交由警察單位徹查當中」，蒐證完成後，若查證屬實絕不寛待，將依「個人資料保護法」以及「傳染病防治法」等相關規定議處，予以重罰，提醒市民不要以身試法。

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