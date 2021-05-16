本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

本土病例大爆發！中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增206例本土病例，再創單日新高，而過去短短5天來本土病例累積已經451例。受到疫情影響，部分學校機關宣布停課或是遠距上課等措施，以下由 ETtoday新聞雲 為您整理報導。

台北市

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台北市從明（17）日開始，高三和國九生可在家不到校，改採遠端學習方式。另外，鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，也自17日起至23日止停課一週。

輔仁、世新、東吳大學開始已全面採取遠距上課，除部分住宿同學留校外，所有同學皆無需到校上課，且提醒同學們非必要儘量不要出門。



新北市

新北市從明（17）日開始，高三和國九生可在家不到校，改採遠端學習方式，三蘆新五地區之社區大學暫時停課；馬偕醫護管理專科學校校內有2名確診個案，全校停課2周（5/15 00:00至5/29 11:59）。



桃園市

桃園市南崁區南崁國中因應新冠肺炎疫情，17日至30日全校停課，改為線上學習。

桃園市龜山區南美國小16日晚間宣布，為了防止疫情造成群聚感染，經市府及衛生局建議，17日（星期一）起至30日預防性全校停課，後續補課、居家學習及成績評量實施辦法，經新冠肺炎緊急應變防疫會議通過後實施，

桃園市莊敬國小因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課、補課、居家學習及成績評量實施辦法，經新冠肺炎緊急應變防疫會議通過，全校從 110 年 5 月 14 日(五)至 110 年 5 月 30 日(日)全校停課。



新竹市

竹北市湖口鄉6歲男童及芎林鄉4歲女童在16日確診，2名幼童的感染源仍待釐清，而所就讀的幼兒園分別都已停課及環境消毒。

台中市

台中市政府16日晚間表示，根據晚上10時30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生明日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，後續視疫情滾動式檢討，不排除延長的可能性。



彰化縣

彰化縣彰泰國中有兩名學生確診，彰化縣長王惠美表示，將依據教育部「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準說明」，全校師生自5月17日起停課停班14日，預計停課至5月30日止，改採線上教學等方式辦理。



台南市

台南市長黃偉哲16日宣布，自5月17日起，「高三與國三畢業班學生暫不全面停課，但若有個別需求者，經家長同意後，得以請假方式不到校上課」，兼顧安全防疫與學生個別學習需求。

宜蘭縣

宜蘭縣長林姿妙宣布，12日縣內某小學童確診一事，原定全校於13、14兩天停課，經與學校再次溝通，延長全校停課時間為14天，並預定5月27日恢復上課。

另外，自17日起至28日，全面暫停縣內所有公祭儀式、縣府下周起擴大彈性上下班。另有鑑於國九及高三學生大部分課程皆已完成，為減少群聚風險，林縣長也宣布縣屬各校國九及高三學生可以不到校上課，如有課程需求，則改採線上教學等方式辦理。

宜蘭大學13日晚間宣布，14日起至6月8日，一律採線上授課。此外，畢業典禮、校友返校日活動也暫停

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