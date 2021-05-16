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3縣市一夜變色！今年288例本土確診地圖曝　中部也紅了

2縣市一夜變色！288例全台最新確診地圖　中部也紅了。（圖／翻攝疾管署網站）

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有288例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣15日新增180例本土確診，根據疾管署今天（16日）更新的今年「本土病例地理分佈」，3縣市一夜「變色」，彰化縣從確診0人暴增到6例，警戒燈號從淺綠轉紅；而基隆市確診從1人增加到2人，警戒燈號從淺綠轉成黃色；台中市確診從0人來到1人，燈號從深綠轉成淺綠。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有288例本土病例，全台最多確診出現在新北市的121人，其次依序為台北市102人、桃園市42人、宜蘭縣13人、彰化縣6人、基隆市2人、高雄市1人、台中市1人。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

警戒燈號中，北台灣紅一片，包括雙北市、桃園市和宜蘭縣，而基隆市則是黃色；中台灣的彰化縣也是紅色；另外，台中市和高雄市則是淺綠色。

中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。指揮中心表示，新增180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日、採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

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