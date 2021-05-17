彰化喜宴3確診匡列1300人　百人深夜湧急診快篩！等2小時怒罵

記者黃翊婷／綜合報導

彰化衛生局16日晚間緊急發布快速篩檢動員令，由於「葡萄家族」媽媽曾前往花壇參加喜宴，後來同桌3人確診，喜宴賓客1300人全數匡列。但超過百位民眾半夜趕往部立彰化醫院排隊等待快篩，卻因為人太多、夜間醫護人員人力不足，有人一度等到不耐煩還大動怒火。

▲部立彰化醫院急診室外聚集許多等待快篩的民眾。（圖／民眾提供，下同）

彰化衛生局16日晚上緊急發布快速篩檢動員令，表示葡萄媽媽8日中午有去花壇全國麗園2樓參加喜宴，因此同場所內的喜宴、包廂一共132桌共計1300人，需先進行自主健康管理14天，若有異狀，可到部立彰化醫院進行篩檢。

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原本彰化縣政府的規劃是，17日上午9時會先派醫護人員前往全國麗園大飯店幫165位員工進行快篩，中午過後再回到醫院替民眾進行快篩。然而，許多民眾聽聞喜宴有3人確診，急得半夜就跑去部立彰化醫院排隊採檢。

雖然醫院急診部是24小時運作，也可以提供快篩檢測，但夜間醫護人員人力不足，能進行快篩的醫師只有一位，一下子無法消化湧進急診的100多位民眾。期間傳出有人健保卡被收走，還等了2個多小時，不想篩檢也走不了，一度氣到大動怒火，現場罵聲不斷。

▼排隊民眾都有戴上口罩。