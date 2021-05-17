2天增386例本土確診！台北人逃宜蘭小套房避難　縣府認無法禁止

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，15、16日一共新增386例確診，而在15日雙北發布三級警戒之後，有網友聲稱看到好友坐車或是開車逃離雙北地區。由於北宜兩地屬於同一生活圈，有些台北人乾脆跑到宜蘭的「小套房」躲避疫情，對此，宜蘭縣政府坦言無法禁止，只能要求民眾減少出門，如要外出，一定要記得戴口罩。

▲國軍化學兵針對台北市萬華全區進行第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

有網友在PTT發文，15日雙北發布三級警戒之後，看到好友們不是坐車就是開車，想要快點逃離雙北地區，讓他不禁想問，這幾天確診者的足跡已經遍布全台各縣市，現在逃跑是能逃到哪裡，應該要好好待在家防疫，「他們到底是在逃什麼？有卦嗎？」

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其他網友也認為，隨便亂跑只會把病毒擴散到更多地方去，「跟逃離武漢把病毒亂帶的笨蛋有87趴像」、「台灣也一堆不怕死的啊，我看FB跟LINE群都還有出去玩的」、「有種武漢的即視感，可能要考慮封島了」、「病毒就是這樣傳染開的」、「就說減少移動還在耍低能」。

根據《聯合新聞網》報導，由於台北和宜蘭屬於同一生活圈，近日的確有台北人跑到個人位於宜蘭的居所避難，或是投靠親友；宜蘭縣政府表示，由於現階段無法禁止人車跨縣市的流動，因此只能呼籲民眾減少外出，如果要外出，一定要記得戴口罩，非必要也不要進出雙北地區，以免增加流動傳染風險。