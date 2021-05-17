萬華光仁國小「幼兒園美術老師確診」　深夜急宣布：今起停課兩周

▲光仁國小公告。（點圖可放大／翻攝光仁小學網站）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣社區感染爆發，位於台北市萬華區的「光仁小學暨附設幼兒園」16日深夜宣布，因幼兒園課後美術B班老師確診，本校小學及幼兒園今天（17日）起停課、停班兩周。據最新統計，「重災區」萬華目前有5間小學停課。

台北市教育局16日宣布，除了國三、高三生停課外，鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，也自今起至23日止停課一週。

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而光仁國小暨附設幼兒園16日深夜表示，因有老師確診，為保護全體師生及家人的安全，因此本校小學及幼兒園今起停課、停班兩周，停課期間應儘量待在家、不要外出，並請大家留意孩子及自己的身體狀況。

台灣本土疫情拉警報，繼15日暴增180例後，16日連二破百再增206例創新高，第三級警戒的台北市、新北市共同宣布今起高三、國三生可在家不到校。

▼台北市政府在萬設立快篩站。（圖／記者游宗樺攝）







►以下為光仁小學暨附設幼兒園公告：

各位親愛的家長：

您好！

近日新冠肺炎感染狀況日益嚴重，剛剛得知幼兒園課後美術B班老師確診，

為保護全體師生及家人的安全，因此本校小學及幼兒園明起停課、停班兩週(5/17-5/28)，

停課期間應儘量待在家、不要外出，並請大家留意孩子及自己的身體狀況，

如出現發燒、全身痠痛、腹瀉等狀況，請立即前往篩檢站進行篩檢，

若有確診等情事，請務必告知班導師或行政人員，以期儘速掌控疫情避免擴散。

感謝您的配合！

祝大家平安、健康！