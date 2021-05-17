北一女傳「高三家長確診」　校長證實有症狀：在等快篩結果

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市確診個案暴增，一度傳出北一女中3年級某班級有學生家長確診。對此，北一女中校長陳智源表示，的確有學生家長出現症狀，且已經做完快篩，現階段還在等候核酸檢測PCR的結果。

▲北一女中。（圖／記者袁茵攝）

北一女中3年級某班級有學生家長確診的傳聞，近日在學生之間流傳開來，甚至掀起其他學校家長討論。對於這個傳聞，北一女中校長陳智源坦言，確實有學生家長出現症狀，後續已完成快篩，目前還在等候核酸檢測PCR的結果，而台北市政府已經宣布高三學生自17日起停課至畢業典禮前，該班級的學生剛好不用到校上課。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，目前台北市升級至第三級警戒，有幾個配套措施要跟市民宣布，第一個是約5萬名國九、高三學生停課至畢業典禮，校內其他年級生若有防疫需求想請假，也同意學校放寬准假，不列缺席紀錄。

▲台北市環保局與國軍33化學兵群，針對萬華全區進行第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

陳素慧指出，第二，萬華區老松國小、龍山國小、雙園國小、螢橋國小等4校，全校停課一週至23日，學校會協助學生居家學習，若學生無人照顧，學校會個別協助，送到學校來，學校仍會照常收，而弱勢生停課期間，教育局仍會提供午餐補助。

陳素慧提及，第三，其他學校正常上課，但課後照顧跟社團活動已授權學校取消或暫停；第四，17日開始上課，提醒教職員與學生進入校園應全面戴口罩，有戶外課程的體育課就減少劇烈活動，無法戴口罩的教學課程一率暫緩，並停辦校園內重大活動，例如詩歌比賽、語言競賽，校內若有室內5人、室外10人等聚餐、社交型聚會都得停辦，以及避免校外人士或訪客進入校園。