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府院燒腦15小時拍板雙北三級警戒　柯文哲出門前接到了這通電話　　

▲▼蘇貞昌赴CDC與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲雙北三級防疫警戒，蘇貞昌與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者陳弘修／台北報導

行政院長蘇貞昌15日在衛福部長陳時中等人的陪同下，出面宣布雙北市即日進入第三級防疫警戒。隨後，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲也各自率領團隊緊急因應與部署。事實上，中央政府在決定雙北警戒升至第三級的討論，從昨晚就已經開始，在今早在與總統蔡英文進行最後確認後，也隨即電話通知雙北市長。

據了解，行政院在14日晚間得到確診數字遽增的訊息後，蘇貞昌當晚7時就立刻找相關部會首長、陳時中等人開會研商警戒升級，討論到晚上10點多，他在會後也跟蔡英文通過電話，報告警戒升級討論的結果與評估。

在總統府與行政院對於雙北警戒升級的決定做出最後拍板前，行政院今天上午7時也再度與相關部會進行資訊與應變方案整理交換，蘇貞昌隨後也在上午8時前往總統官邸報告雙北警戒升級的決定與因應措施。

之後，行政院則由蘇貞昌率領陳時中、經濟部長王美花、內政部長徐國勇等人，在上午10時45分出面舉行記者會，出面宣布雙北進入三級防疫警戒，而在次之前，指揮中心也透過電話先告知柯文哲、侯友宜。

對此，蘇貞昌15日下午除了出面證實外，他也表示，蔡英文在通盤掌握整個情形後，也特別指示中央與地方要一起合作，一定要讓民眾了解相關物資都準備充分，請國人安心。

▲▼0515台北市防疫應變記者會,柯文哲,黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲說明台北市三級防疫警戒應變。（圖／台北市政府提供）

根據柯文哲太太陳佩琪15日晚間也透露，柯文哲今天早上要出門前，在與指揮中心通上電話後，正好遇到女兒要去買早餐，柯文哲嚴肅地告誡他女兒說「三級防疫就要啟動，只能外帶， 不能內用」，馬上實地教育小孩一番。

陳佩琪透過臉書發文指出，以前女兒會帶她到附近的早餐店吃早餐， 那裡有報紙、漫畫和雜誌，放假日早上若不上班、是相當悠閒的，吃著早餐，K著漫畫，愜意極了， 不過這些景象看似短期看不到了。

柯文哲在台北市應變會議記者會上，除了宣布相關警戒規定與措施外，對於北市今天爆出89例掀起民眾擔心被感染的恐懼，他也對市民做出三點示警。

柯文哲表示，簡單講，就三個重點，「盡量留在家裡」，「沒有必要不要外出」，外出要戴口罩，不要有飛沫傳染的機會，「不要在外吃東西」。

為了因應疫情，柯文哲也宣布，轄內專責病床共可開放374床、負壓及一般隔離病床共開放429床，會視疫情發展狀況，台北市所有醫院陸續擴大開放專責病床至最大量。

至於快篩的部分，由於北市從14日開始增設四個快篩站，醫院擠爆滿滿人潮檢測，柯文哲15日下午也再度呼籲民眾，「快篩有症狀才來，你有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛才來」，如果完全沒症狀就不要來快篩，因為就算感染也還在潛伏期，篩檢不出來，沒症狀別來，不要增加醫療負擔。

▲新北市進入三級警戒，市長侯友宜召開緊急應變會議▼ 。（圖／新北市政府）

▲雙北進入三級防疫警戒，市長侯友宜主持緊急應變會議 。（圖／新北市政府提供）

在新北方面，市長侯友宜上午九時就已經先呼籲中央應升級三級警戒，當行政院對外宣布時，他正在召開防疫應變會議中，但也立刻啟動新北市進入三級警戒相關措施，並呼籲市民即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。

對於一夜暴增180人確診，侯友宜表示，如果新北市出現高危險的疫情區域，一定會採取封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊的管控，新北市對此已經做好整備。

侯友宜說，如果區塊封不住，從社區感染不斷的擴散出去，連動了幾個社區，甚至跨到縣市的時候，新北市該採取更強烈的第四級以上的作為，該封該做就要立即來做，不能讓疫情擴大。

侯友宜也指出，北北基宜是一個共同生活圈，若要做到滴水不漏，強烈建議中央應將桃園、基隆、宜蘭一起列入三級警戒。在萬華確診個案中，很多都在新北市居住，基因序列比對出來後，可見雙北與桃園密不可分，若要做到滴水不漏，強烈建議中央應將桃園、基隆一起列入三級警戒，不要污名化蘆洲，其他地方的確診人數不亞於蘆洲。

侯友宜強調，新北市54家責任醫院、18家急救醫院都已整備完成，只要發現高危險區塊，醫院就會成立快篩站，昨天已請各醫院隨時做好準備。

在新北對餐飲業的管控方面，侯友宜也呼籲民眾盡量外帶，不要在餐廳食，若夜市小吃業沒辦法落實做到，梅花座、隔板、實名制，市府將會嚴格查察，希望大家遵照指引，若做不到就暫停營業，休息到5月28日，請大家共體時艱。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

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