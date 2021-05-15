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幕後／三級警戒萬華一片紅　柯文哲第一時間找這些人盤點醫療量能

記者陳家祥／台北報導

行政院15日上午宣布台北市、新北市實施三級防疫警戒，震驚全國；其中，北市89例本土確診案例，儼然成為重災區。據了解，柯文哲在上午接到行政院升級警戒通知後，趕忙將北市所有的醫院的正副院長找來，並邀來衛福部官員、諮詢小組召集人張上淳等人與會，首要任務就是確保醫療量能足夠。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，北市設置多個篩檢站，盼找出潛伏社區的確診者。（圖／記者林敬旻攝）

依柯文哲的規劃，聯合醫院和平院區要以最快速度恢復量能，啟動為應變醫院；聯合醫院擴大開放專責病床，由77床增加為120床；台北市其他醫院即日起擴大開放，由112床增加為254床。

另外，台北市專責病床共可開放374床，負壓及一般隔離病床共開放429床；視疫情發展狀況，台北市所有醫院陸續擴大開放專責病床至最大量，並與中央協調設立第二家應變醫院。

據透露，醫師背景出身的柯文哲，面對防疫警戒升級，首先想到的就是確保醫療量能足夠，所以當他在接到中央通知後，連忙把北市所有醫院、醫學中心的正副院長找來開會，還邀集張上淳等指揮中心專家與會，逐一盤點北市各大醫院能量，確保有能力應付可能的大規模感染。

據指出，柯文哲不論私底下或公開，都不斷強調，防疫不可能會永遠「+0」，病毒不斷變種，遲早會有突破封鎖線的一天，台北市要做的就是把醫療量能撐起來，以便在必要時能應付嚴峻的狀況。

這次台北市為三級防疫警戒，柯文哲表面上沒有太大反應、對外也以尊重中央策略為原則發言，但私底下非常關注疫情的發展，也對內喊話「越是慌亂，就越要穩下來」。

此外，市府內還有與柯合作多年的聯醫總院長黃勝堅、抗sars經驗豐富的聯醫副總院長璩大成，第一線則交由黃珊珊臨場調度，還有輩分比柯文哲還高上一等的衛生局長黃世傑從旁協助，明確的分工讓北市府在防疫工作上進展順暢，也讓府內員工多了份踏實感。

▲▼柯文哲、黃珊珊、黃勝堅、璩大成。（圖／合成照）

▲柯文哲、黃珊珊、黃勝堅、璩大成（由左到右）各司其職，讓北市防疫升級工作順暢。（圖／合成照）

以此次和平醫院有病患確診為例，前一晚北市府才在10小時內完成和平醫院確診個案的相關應變部署，包括匡列所有接觸者、整備防疫旅館、檢疫所，及早阻絕病毒散播。但近期萬華出現多起確診個案，代表疫情已在社區傳開，讓市府、中央都不敢大意。

因此，14日上午疫情指揮中心指揮官陳時中大陣仗帶著副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長王必勝、專家諮詢小組召集人張上淳等，赴北市府了解整體疫情狀況。

據了解，由於市府內有多位醫師出身的政務官，與CDC的官員有「共同語言」，因此會議過程順利、切重要點。會議一開始，柯文哲便開宗明義討論萬華的疫情，指揮中心把地圖一攤開，三水街一帶「一片紅」布滿密集紅點，代表萬華區的疫病已相當深入社區

市府高層透露，為了進一步了解社區感染的狀況，在會中，柯文哲與陳時中等官員、專家都有增加篩檢站強化檢驗的想法，隨後柯決定在萬華區的醫療院所外，再另外選定3處地點增設篩檢站，盼藉此把潛伏在社區內的可能感染者一一揪出來。

根據中央疫情指揮中心統計，北市「萬華專案」的篩檢站，截至15日下午已完成525人的篩檢，市立聯醫中興院區、剝皮寮篩檢站各快篩出46例、16例陽性，篩出陽性比率約10％，雖然還不一定是確診，但比例之高，也讓北市府決定再增設1處篩檢站，一方面舒緩過度集中的人潮，一方面也擴大在社區「抓漏」。

值得一提的是，此次抗疫工作，副市長黃珊珊相當積極，幾乎都在第一線進行調度指揮工作。15日上午得知要提升到第三級防疫警戒後，北市府即在萬華增設第5處篩檢站，預計16日啟用，就是黃珊珊迅速在4小時內調度資源、人力到位，從無到有完成篩檢站的架設。

▲▼北市和平醫院13日晚間爆出2例確診個案台北市長柯文哲深夜緊急前往了解後，14日上午再與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策，並在會後共同召開記者會對外做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲（右）、陳時中（左）。（圖／記者湯興漢攝）

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