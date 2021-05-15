信義區空城！天龍哥直擊「美食街空蕩蕩」　網驚：前所未有

▲雙北升至三級警戒，信義區空蕩蕩。（圖／Yaode Chen授權引用）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣疫情大失控！陳時中今15日宣布，新增180例確診，雙北實施第三級防疫警戒。對此，有網友PO出台北市信義商圈的下後2點的街景照，從照片可見，以往在周末最熱鬧的信義區，因為突然其來的本土疫情大爆發，讓這原本熱鬧哄哄的熱門商圈瞬間空蕩蕩。照片曝光後，立即引起許多網友熱議，「宅力就是防疫力」、「覺得欣慰」、「比過年還少人！」

行政院與中央流行疫情指揮中心，今公布台灣確認人數暴增至180名本土案例，宣布雙北防疫措施提升至第三級，民眾外出時強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，關閉全台八大休閒場所等，台北101觀景台也在下午2時許宣布，休館至5／28暫停對外開放，而辦公大樓、購物中心則不受影響。

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▲▼北市信義區宛如開啟空城模式。（圖／Yaode Chen授權引用）

對此，有網友在臉書社團「信義區三兩事」發文附圖表示，「這裡是2021年05月15日下午兩點的信義商圈」，只見照片中的信義商圈極度冷清，以往周末即會塞滿人潮的香堤大道上卻空蕩蕩，台北101廣場前更是一個人都沒有，而這種空城光景，一般來說只有農曆新年時才會看見。

照片一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「宅力就是防疫力」、「大家會怕就好」、「根本比過年人潮還要少」、「覺得欣慰」、「前所未有的空！」、「我剛剛也經過，簡直不敢相信，還以為是拍世界末日電影」、「好空喔，第一次看到」。不過也有網友表示，「傳統市場早上還很熱鬧」、「因為大家都跑去賣場囤貨了」、「大家都去囤糧了」。

▼台北101與百貨美食街空蕩蕩。（圖／Yaode Chen授權引用）