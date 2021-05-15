　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文晚間最新發聲　拜託雙北國人3件事「不要急著搶物資」

▲▼板橋全聯。（圖／記者陳雕文攝）

▲板橋民眾湧至賣場搶購。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳弘修／台北報導

新冠疫情升溫，雙北進入第三級防疫警戒。總統蔡英文15日晚間表示，她知道大家難免緊張，但這一年多以來，台灣一再度過疫情難關，依靠的就是大家的團結，她也特別拜託雙北的國人配合做三件事，分別是自我健康監測、保持社交距離，以及不要急著搶購物資。

根據中央流行疫情指揮中心晚間公布新增180例本土個案的全國各縣市分佈資料，台北市以89例最多，其中51在萬華區，新北市75例，以板橋和新莊最多。另外，學生確診則分別在北投區、大安區、三重區和永和區。

指揮中心資料也指出，15日確診個案人數男性為68人、女性為112人，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，而在年齡分佈，0-9歲有1人，10-19歲有3人，20-39歲有28人，40-59歲最多有88人，其次是60歲以上有60人。

對於本土案例一天爆出180例，蔡英文15日晚間也再度發聲，她透過臉書發文強調，今天台北、新北進入第三級警戒，許多縣市也宣布了「準三級」措施，當防疫強度升級，我們的團結更要升級。

▲▼全聯北市雙連門市（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市雙連附近的民眾急忙採購。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡英文表示，以下三件事情，她要特別拜託台北、新北的朋友配合，內容如下：

一、自我健康監測：每天注意自己有沒有發燒或呼吸道症狀？沒症狀就暫時不必採檢，但如果有症狀，務必儘速就醫採檢。

二、保持社交距離：請避免不必要的移動和活動，真的必須外出時，也請全程戴好口罩、保持好社交距離。

三﹑物資不急著搶購：經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。

蔡英文強調，關鍵階段，每一個人都可以為阻斷傳播鏈盡一份心力。把自己能做的事做好，就是對第一線防疫工作最大的幫助。讓我們一起加油，戰勝這波疫情挑戰，再次展現台灣人的團結和韌性！

▲雙北三級防疫警戒，總統蔡英文拜託雙北國人三件事。（圖／取自蔡英文臉書）

▲雙北三級防疫警戒，總統蔡英文拜託雙北國人三件事。（圖／取自蔡英文臉書）

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

ET快訊
快訊／獅團女兒確診！高雄衛生局匡列247人　採檢結果全數出爐
快訊／才被爆三峽將照辦千人大公祭！新北晚間急通知：一律取消公
配合防疫自主管理！科技廠員工竟遭資遣　離譜對話曝光
快訊／全聯宣布：雙北門市「今晚營業到24時」
她「1句話霸氣抗疫」：看好了世界！　阿滴也轉發讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／才被爆三峽將照辦千人大公祭！新北晚間急通知：一律取消公祭

「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國

快訊／蔡英文晚間最新發聲　拜託雙北國人3件事「不要急著搶物資」

國內疫情升溫「單日暴增180本土」　共機連2日持續擾台

蘇貞昌視訊縣市長：確診病例足跡由各縣市各自公布

自主管理落跑去酒吧！王浩宇點名「關鍵破口」：是他們散佈出去的

快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離

北市備妥6428房防疫旅館應戰　柯文哲掛保證：能量夠

侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

快訊／才被爆三峽將照辦千人大公祭！新北晚間急通知：一律取消公祭

「3+11＝確診人數180」范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國

快訊／蔡英文晚間最新發聲　拜託雙北國人3件事「不要急著搶物資」

國內疫情升溫「單日暴增180本土」　共機連2日持續擾台

蘇貞昌視訊縣市長：確診病例足跡由各縣市各自公布

自主管理落跑去酒吧！王浩宇點名「關鍵破口」：是他們散佈出去的

快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離

北市備妥6428房防疫旅館應戰　柯文哲掛保證：能量夠

侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

泡麵貨架被掃空！剩「綠色包裝」全滿　千人一看口味秒懂：PASS

耍廢救台！宅在家看這五部影集　14天追不完⋯最後一部滿滿儀式感

黃秋生列「5要點」籲齊心抗疫！　網力挺笑：不聽話的做成叉燒包

獅隊兩新秀大物評價對方　何恆佑秒答：林子豪比較強

快訊／獅團女兒確診！高雄衛生局匡列247人　採檢結果全數出爐

林子豪史上最年輕再見安打　賽後訪問：我還在緊張耶！

「娶到就賺到」的3大星座女！網讚Top 1無懸念，根本賢內助

影／柳俊烈眼睛閉上！惠利轉頭差點親到張基龍...瞇眼羞笑甜爆了

疫情升溫冠軍賽延期　陳建州：場地配套是挑戰

快訊／才被爆三峽將照辦千人大公祭！新北晚間急通知：一律取消公祭

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

政治熱門新聞

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

快訊／三重再爆學生確診！71師生隔離

快訊／雙北升三級警戒　蘇貞昌：沒有停止上班上課

快訊／雙北升三級警戒　侯友宜：非必要勿外出

快訊／蔡英文晚間最新發聲　拜託雙北國人3件事「不要急著搶物資」

獅子父隱匿女兒　侯友宜重罰30萬

確診病例暴增　教育部：國中會考正常舉行

快訊／新北75例確診！　興仁花園夜市開第一槍宣布停業

即／高雄祭「雙北禁足令」！　不鼓勵公務員私下到雙北

快訊／北市爆89例　柯文哲3示警：留家裡、不外出、不在外吃東西

快訊／侯友宜：強烈建議桃、基、宜列入三級警戒

整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

快訊／柯文哲宣布實施第三級警戒

更多熱門

相關新聞

雙北三級警戒　蔡英文兩點指示

雙北三級警戒　蔡英文兩點指示

雙北疫情增溫升級至三級警戒，指揮中心15日公布新增確診達180例，台北佔89人、新北佔75人。對此，總統蔡英文透過官方LINE帳號提醒國人，嚴守防疫指引，團結守住台灣。

總統府因應三級警戒　減少總統公開行程、員工採彈性上班

總統府因應三級警戒　減少總統公開行程、員工採彈性上班

黃曙光6月屆退　綠委提修法延長服役年齡

黃曙光6月屆退　綠委提修法延長服役年齡

蔡英文駁藥劑「假訊息」　讓民眾恐慌非常不應該

蔡英文駁藥劑「假訊息」　讓民眾恐慌非常不應該

「北北基桃宜竹」首長入列！蔡英文道謝：你們是最辛苦第一線戰士

「北北基桃宜竹」首長入列！蔡英文道謝：你們是最辛苦第一線戰士

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

未顯示來電狂Call：計程車司機確診！網紅停更

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

快訊／三重再爆學生確診！71師生隔離

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面