快訊／蔡英文晚間最新發聲　拜託雙北國人3件事「不要急著搶物資」

▲板橋民眾湧至賣場搶購。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳弘修／台北報導

新冠疫情升溫，雙北進入第三級防疫警戒。總統蔡英文15日晚間表示，她知道大家難免緊張，但這一年多以來，台灣一再度過疫情難關，依靠的就是大家的團結，她也特別拜託雙北的國人配合做三件事，分別是自我健康監測、保持社交距離，以及不要急著搶購物資。

根據中央流行疫情指揮中心晚間公布新增180例本土個案的全國各縣市分佈資料，台北市以89例最多，其中51在萬華區，新北市75例，以板橋和新莊最多。另外，學生確診則分別在北投區、大安區、三重區和永和區。

指揮中心資料也指出，15日確診個案人數男性為68人、女性為112人，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，而在年齡分佈，0-9歲有1人，10-19歲有3人，20-39歲有28人，40-59歲最多有88人，其次是60歲以上有60人。

對於本土案例一天爆出180例，蔡英文15日晚間也再度發聲，她透過臉書發文強調，今天台北、新北進入第三級警戒，許多縣市也宣布了「準三級」措施，當防疫強度升級，我們的團結更要升級。

▲台北市雙連附近的民眾急忙採購。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡英文表示，以下三件事情，她要特別拜託台北、新北的朋友配合，內容如下：

一、自我健康監測：每天注意自己有沒有發燒或呼吸道症狀？沒症狀就暫時不必採檢，但如果有症狀，務必儘速就醫採檢。

二、保持社交距離：請避免不必要的移動和活動，真的必須外出時，也請全程戴好口罩、保持好社交距離。

三﹑物資不急著搶購：經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。

蔡英文強調，關鍵階段，每一個人都可以為阻斷傳播鏈盡一份心力。把自己能做的事做好，就是對第一線防疫工作最大的幫助。讓我們一起加油，戰勝這波疫情挑戰，再次展現台灣人的團結和韌性！

▲雙北三級防疫警戒，總統蔡英文拜託雙北國人三件事。（圖／取自蔡英文臉書）

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。