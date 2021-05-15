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台中確診男疑科技廠員工！衛生局不證實　家聚染疫重演白牌司機案

▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯說明確診6例的足跡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化葡萄商家庭群聚染疫關係表。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中本土零確診破功，中央疫情指揮中心今天（15日）公布案1346為台中今年首例本土確診個案，是彰化確診家庭的次子，近日無出國史，5月7日自台中龍井租屋處回彰化老家，與家人一起至外縣市聚餐慶祝母親節，返家後出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，染疫過程與去年彰化白牌車司機家庭群聚感染雷同，都是彰化家人染疫群聚接觸後，讓台中零確診破功。而外傳案1346疑似某知名科技公司員工，但衛生局不證實。

去年彰化一名白牌車司機，也就是案19因染疫離世，生前傳染給3名親友，包括司機的姪女婿以及妹妹，兩人都在台中市的工廠上班，讓台中當時零確診破蛋。

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這次彰化為一葡萄商確診，原本是家族中的母親、女兒兩人確診，但今天增加到6人確診，包括盤商夫妻、2名兒子與一名女兒及大媳婦，盤商夫妻6日到北市萬華送貨，9日家族舉行母親節聚餐。盤商丈夫得知萬華傳出疫情，認為老婆與女兒應該去醫院採檢，母女主動採檢並在13日確診，盤商丈夫與大兒子、還有住在台中的二兒子14日確診。

今天指揮中心公布的案1346就是彰化確診家庭之次子，近日無出國史，5月7日約22時自台中龍井租屋處回彰化老家，5月9日17時返回租屋處；於彰化老家曾接觸彰化確診個案（媽媽及姊姊），於5月13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，5月14日安排前往醫院採檢後確診。

台中市衛生局長曾梓展在記者會上也透露，案1346與女友兩人有「很close的接觸」，女友現在也出現輕微發燒情況，女友昨天一採陰性，二採結果要明天才會出爐。

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