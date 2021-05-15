夫妻檔搭捷運口罩亂戴「嘴鼻外露」　被勸反嗆正義女：下車堵妳

記者邱中岳／台北報導

北市疫情相當嚴峻確診人數也持續飆升，但在14日晚上1名女乘客在搭乘捷運時，在紅樹林站發現1對夫妻未將口罩戴好，於是主動上前提醒，最後反遭對方惡言相向，甚至出言恐嚇「下車堵妳」，嚇得女子跑到派出所報案。

警方調查，70歲的劉姓女子與姊姊在14日晚上9時許，搭乘捷運從淡水往象山方向，車上撞見46歲的李姓夫妻檔，發現2人並未將口罩戴好，隨即上前向2人勸說。

但是李姓男子卻突然暴走，還跑過去向劉姓女子理論，甚至還出言恐嚇要「堵人」，連一旁的外國人看不下去也跳出來勸架，搭車民眾看不下去緊急通知站務員。

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▲民眾發現夫妻檔搭捷運口罩未戴好，上前勸阻反遭對方嗆聲。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後女子下車後跑到派出所提告，警方調閱監視器發現，李男為依規定配戴好口罩，將口鼻外露，還對好意提醒的劉女出言恐嚇，除了依照恐嚇罪嫌偵辦外，還將依違法傳染病防治法移送相關單位開罰。

警方表示，目前疫情持續擴大升溫，民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定最高開罰1萬5000元並拒載。

如有民眾搭乘捷運，遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者定依法究辦。

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