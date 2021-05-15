快訊／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

▲台中市政府宣布23大行業停業。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，15日再添180例確診個案。包括台北、基隆、桃園、新竹、苗栗等縣市都陸續宣布八大行業暫停營業，台中市長盧秀燕15日宣布，23大行業暫停營業，其中有台中首例確診者足跡的東海商圈即日起禁止現場飲食到6月8日。據悉，確診者與女友在母親節假期2天有「很close的接觸」，目前其女友出現發燒症狀，一採陰性，二採結果16日出爐。

台中市衛生局表示，確診者目前已經被收進負壓隔離病房治療；經發局表示，東海商圈範圍定義為，東海國際商圈以及東海別墅商圈，區域內的店家禁止現場飲食，不能入店飲食，但開放外送，至於消費者外帶則必須實名、實聯，此措施要實施到6月8日。至於，確診者入內的東海四季百貨、東海愛迪達以及東海全聯，這3家店都會請店家暫停營業，並且做好消毒，之後再申請復業。

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台中市衛生局長曾梓展表示，確診者跟其女友都有參加母親節聚餐，且連兩天都有「很close的接觸」，其女友目前出現發燒情況，一採陰性，15日傍晚6時要二採，女友家人目前自主健康管理中，若二採結果為陽性，女友家人須進行居家隔離。

▲台中確診者案1346足跡與親屬關係圖，女友出現發燒症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）