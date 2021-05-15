回彰化老家染疫！台中確診者「案1346」足跡曝光　集中東海商圈

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

新冠疫情失控，今新增本土180例確診個案，其中案1346為台中個案，市長盧秀燕下午緊急召開記者會說明，並公布案1346足跡，包括東海商圈、全聯東海店等，提醒民眾若有出現上呼吸道症狀、嗅味覺異常等，應盡速就醫採檢。

▲台中今年首例確診患者案1346，足跡集中在東海商圈一帶。（圖／翻攝臉書「台中市西屯區 大小事 社團」）

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台中市政府今日緊急召開台中市確診案例說明記者會，市長盧秀燕、衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益、經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋共同出席，公布台中該名確診案例足跡，並向外界說明市府因應作為。

曾梓展表示，台中市今日新增的此名確診病例，為台中今年首例本土確診個案，為本國籍29歲男性，係彰化確診家庭之次子，近日無出國史，5月7日約22時自台中龍井租屋處回彰化老家，5月9日17時返回租屋處；於彰化老家曾接觸彰化確診個案（媽媽及姊姊），於5月13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，5月14日安排前往醫院採檢後確診，為案1346。

針對案1346所涉足跡，曾梓展說明，個案5月9日20時至22時曾至東海商圈買晚餐、四季精品百貨東海店及愛迪達東海店；10日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處；11日20時30分前往全聯福中心台中東海店停留約10幾分鐘；12日、13日20時30分於東海商圈買晚餐後返回租屋處。

環保局局長陳宏益表示，市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也於今日凌晨全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒的範圍及頻率。

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▼台中確診者案1346足跡史。（圖／記者游瓊華翻攝）

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