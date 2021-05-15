戴兩層太熱？美CDC教你超簡單「口罩摺法」　30秒提升臉部密合度

記者張寧倢／綜合報導

台灣本土確診案例大爆發，美國CDC建議可以在醫療口罩外部多戴一個布料口罩，增加與臉部的貼合度，藉此提高防護力達90%以上。然而，近來天氣炎熱，怕熱的民眾可能無法長時間佩戴雙層口罩，美國CDC在YouTube拍了教學影片，透過簡單3步驟，就能在30秒內提升平面口罩的密合度。

▲將口罩向內對摺後，再將掛耳繩打結。（圖／翻攝自美國CDC官方YouTube頻道，下同）

口罩摺法如下：

一、把口罩白色面朝內，上下對摺。



二、將兩側的掛耳繩在靠近口罩的底部打結。

三、把口罩往內摺入繩結下方，最後應呈現交叉密封狀。

▲將口罩兩側多餘的部分向內交叉凹摺後就完成了。

在影片的最後，工作人員也示範了如何正確佩戴口罩，除了必須確保遮掩口鼻外，戴到臉上之後，應該輕壓軟鐵線，讓口罩能服貼於鼻梁，並且把口罩的皺摺拉開包覆至下巴。

針對佩戴雙層口罩的作法，衛福部長陳時中也補充，醫療口罩若經過檢驗合格，在防疫上單獨使用便已足夠，但若多戴能夠換得了氣，多幾層也沒關係，只是要注意是否有換氣換不過來，導致「常常拿下來」的情況，反而會形成防疫破口，這部分要多加留意。

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