美醫提「口罩要戴兩層」！陳時中：若換得了氣多幾層也沒關係

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情大爆發！指揮中心指揮官陳時中在記者會上宣布，單日增加180人確診，宣布雙北升為三級防疫警戒。針對防疫作為，美國CDC曾發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播。對此，台灣有醫師則強調，這種說法是「不切實際」；而專家諮詢小組召集人張上淳則解釋，現在提供給大家的醫療用口罩已可防範，就算在醫療單位也已經足夠；陳時中補充，若換得了氣多幾層也沒關係。

針對台灣本土疫情升溫，中央宣布雙北升為第三級防疫警戒。醫師們及專家也一再提醒大家一定要確實做好防疫；不過，美國有一名華裔醫師14日透過臉書發文，警示台灣「防疫觀念太過陳舊」，例如：在街道上噴灑消毒水其實毫無作用，民眾出入公共場所只靠量體溫防疫，但其實大多數確診者並不會發燒，而且美國CDC發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，但在台灣卻鮮為人知。

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對此，張上淳指出，基本上現在提供給大家的醫療用口罩，已經足夠防範，美國可能是某段時間對於口罩供應量的考量，而有些人因此做了探討，認為醫療口罩外面加布口罩效果可能更好。不過，他強調，因為不清楚特定目的是想要做什麼事情，「應該說，這樣每天使用醫療用口罩，即使在醫療單位我們也認為已經足夠」。

陳時中也補充，醫療口罩若經過檢驗合格，在防疫上是夠的，若多戴能夠換得了氣，多幾層也沒關係，只是要注意換氣換不過來，導致常常拿下來的情況，反而會形成防疫破口，這部分要多加留意。