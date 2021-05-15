防趁疫情哄抬民生物資、囤積　台南消保官全面稽查！

▲民眾搶購民生物資情況趨緩。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情升溫，為避免不肖業者或民眾藉機哄抬民生物資或囤積居奇，台南市長黃偉哲特別指示法制處消保官至台南市各大賣場、商家進行稽查，瞭解民生物資供需情形以穩定民心。

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▲台南市政府消保官前往台南市各大賣場稽查民生資共應情況。（圖／記者林悅翻攝，上同）

法制處尤天厚處長表示現階段最重要的工作是防疫，民生物資的供需是防疫工作的支撐，法制處消保官自5月14日起，即至台南市六大賣場（全聯、家樂福、頂好、愛買、好市多及大潤發）、超商、小型超市、農會或一般商家就衛生紙、米、泡麵及麵條、罐頭食品、冷凍食品等重要民生物資之供需、販售情形進行稽查。截至15日，已至本市東區、北區、中西區、南區、安平區、永康區、新市區、善化區、新化區、佳里區、麻豆區、新營區及後壁區等處完成29家次的稽查，皆未查有上開民生物資漲價的情形，供貨量亦平穩。部分大賣場出現較多購物人潮，業者就部分商品限制購買數量，但仍有一定存貨。

▲民眾搶購民生物資情況趨緩。（圖／記者林悅攝，下同）

稽查結果，重要民生物資目前未出現囤積居奇或哄抬價格的情形，台南市政府未來仍將持續查核，並與檢調單位密切聯繫，嚴加防範業者與民眾有上開不法行為，如查核發現有相關哄抬、囤積事證，將移送地檢署、公平交易委員會，絕不寛貸。

台南市法制處呼籲消費者勿恐慌，如有發現囤貨或哄抬物價現象，可致電消費者服務專線1950或洽各縣市政府消保官投訴，協力為民眾權益把關，讓民眾安心度過疫情。

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